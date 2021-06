Harry e William, insulti al funerale di nonno Filippo: emerge l’amara verità

Il 1° luglio si avvicina. Trattasi della data in cui andrà in scena l’attesissima inaugurazione della statua dedicata alla compianta Lady Diana. L’evento si terrà nel giardino di Kensington Palace, residenza ufficiale di William. Quel giorno gli occhi del popolo britannico saranno puntati sul duca di Cambridge e su Harry, che ha fatto rientro in patria nei giorni scorsi. Si cercherà di scorgere ogni minimo dettaglio sul viso dei due fratelli per comprendere cosa realmente stia succedendo tra loro. Una cosa: i rapporti sono tesissimi, ai ferri corti. Nelle scorse ore è emerso un retroscena piuttosto spinoso che li riguarda: lo ha raccontato l’esperto reale Robert Lacey.

Lacey ha dichiarato che quando sono stati celebrati i funerali del principe Filippo – marito della sovrana e nonno di Harry e William – i due fratelli, a telecamere spente, hanno litigato furiosamente. “Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”, ha raccontato Lacey.

Eppure, quando la cerimonia funebre è giunta al termine, la tv inglese ha inquadrato il duca di Cambridge e quello di Sussex fianco a fianco, intenti a confabulare. Immagini che hanno fatto pensare se non ad una pace almeno ad una tregua. A quanto pare, però, quel procedere insieme, laddove la versione dell’esperto reale corrisponda alla verità, è stato soltanto un gesto per far credere ai media che gli attriti fossero stati superati.

Tornado all’inaugurazione della statua dedicata a Lady D, un amico dei due fratelli, a Vanity Fair Us, ha dichiarato che non ci sarà alcun gesto inconsueto. Motivo? Scontato: “Sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due”.

Alla cerimonia non sarà presente papà Carlo che ha preferito starsene alla larga dalle beghe familiari. I ben informati di vicende reali hanno assicurato che la mossa del principe del Galles è stata studiata a puntino. Il suo obbiettivo è quello di ‘isolare’ i due figli in modo tale che abbiano finalmente un chiarimento faccia a faccia.

I rapporti tra William ed Harry, ma anche quelli tra Carlo e il figlio, restano glaciali. A corte nessuno ha digerito le interviste infuocate concesse a Oprah Winfrey dal duca di Sussex e dalla moglie Meghan Markle. Nemmeno il lavoro dietro le quinte di Kate Middleton, che si è adoperata per riportare la tranquillità e la pace tra il marito e il fratello, sembra aver avuto successo.