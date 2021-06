Harry e William, la visita della regina e la mossa di Carlo per isolare i figli

Los Angeles – Londra, 10 ore di volo. Poi l’atterraggio all’aeroporto di Heathrow e la ‘fuga’ rapida su un van scuro che si è subito diretto a Frogmore Cottage: si tratta degli ultimi movimenti del principe Harry, immortalati dalla ricostruzione fotografica del Daily Mirror. Nella dimora storica sita a Home Park a Windsor, il marito di Meghan Markle passerà cinque giorni, per ‘scontare’ la quarantena, nel rispetto delle norme anti-coronavirus vigenti nel Regno Unito.

Secondo quanto riferisce il The Sun, Harry, una volta giunto a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto la visita a sorpresa di sua maestà, la regina Elisabetta II. I tabloid infatti hanno pizzicato la sovrana mentre si stava dirigendo nella località in cui sta sostando Harry. Non si sa se Elisabetta lo abbia già incontrato o meno, anche se le possibilità sono alte. Anche perché i ben informati che seguono da vicino le dinamiche di Palazzo assicurano che la regina abbia la missione di riappianare le divergenze tra il duca di Sussex e il principe William.

La monarca avrebbe una preoccupazione non da poco, un tarlo che la assilla in questi giorni. Naturalmente è a conoscenza che il 1° luglio i due fratelli dovranno presenziare all’inaugurazione della statua in ricordo di Lady Diana, in occasione di quello che avrebbe dovuto essere il 60esimo compleanno della ‘Principessa triste’. L’opera che sarà svelata nei prossimi giorni fu commissionata nel 2017 proprio da William e Harry. Certo quando iniziò il progetto a Buckingham Palace tirava tutt’altra aria. William e Harry avevano avuto l’idea di narrare quanto la loro madre avesse avuto un “impatto positivo sul mondo” e soprattutto andavano d’amore e d’accordo.

La statua sarà posta a Sunken Garden, dentro Kensington Palace. Il numero di invitati sarà esiguo, sempre nel rispetto delle misure anti contagio. Ma ci saranno le telecamere a riprendere l’evento. Ed è fuor di dubbio che i riflettori saranno puntati su Harry e William. La sovrana è consapevole che un battito di ciglia fuori posto potrebbe aizzare un altro polverone. Proprio per questo, la visita misteriosa che avrebbe fatto al nipote rientrato da Los Angeles sarebbe stata una sorta di monito. Insomma, Elisabetta, a 95 anni, non ha alcuna voglia di affrontare l’ennesimo ‘caso’ mediatico innescato dai nipoti e sta facendo di tutto affinché tutto vada per il verso giusto

Il principe Carlo, d’accordissimo con la madre, a detta del Daily Express, non sarà presente alla cerimonia perché sarà in Scozia. La news, confermata dal The Sun, rivela anche un altro aspetto della vicenda. “Non ci sarà nessun incontro a tre. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro”, scrive il tabloid. Il piano del principe del Galles è molto semplice: Harry e William devono essere ‘isolati’ e se la devono vedere tra loro per risolvere i pesanti attriti che li attanagliano.