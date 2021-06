Harry a Londra per il tributo a Diana, ma è allarme sicurezza in aeroporto

Il principe Harry torna nel Regno Unito per il tributo alla principessa Diana, la sua defunta madre. Prima, però, è scattato l’allarme per la sicurezza all’interno dell’aeroporto di Los Angeles, proprio pochi minuti prima della sua partenza. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe avvenuto un inseguimento che ha costretto la chiusura delle due piste. Il tutto sarebbe accaduto nel momento in cui il principe Harry stava approdando all’aeroporto a bordo di un SUV Cadillac nero. Il marito di Meghan Markle è riuscito a partire senza alcun problema, fortunatamente.

Harry ha deciso di lasciare gli Stati Uniti solo per qualche giorno, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre. Durante questo importante evento, il Duca di Sussex dovrà inevitabilmente mettere da parte i problemi con il fratello William, per apparire al suo fianco. Lo scopo di questa occasione riguarda il 60esimo compleanno di Lady Diana. I due fratelli hanno commissionato la statua e per loro sarà la prima volta che si riuniranno dopo i funerali del principe Filippo.

Il principe Harry torna nel Regno Unito, questa volta, senza la sua adorata Meghan. Al suo fianco, dunque, non avrà la moglie e i suoi due figli, Archie e Lilibet Diana. Ma poco prima della sua partenza, all’aeroporto si è registrato un momento drammatico. Pare che un auto si sia schiantata contro il perimetro della recinzione della struttura. Colui che guidava il mezzo sarebbe poi stato inseguito dalla polizia. In tutto si sarebbero posizionate ben 20 auto delle forze dell’ordine fuori da una pista dell’aeroporto.

Al momento, non è chiaro il motivo per cui questo individuo si sia schiantato contro la recinzione. Ciò che è stato reso noto è che l’uomo è stato arrestato e che non ci sono stati feriti. Pertanto, il principe Harry ha avuto modo di prendere il suo volo per Londra senza problemi. Probabilmente, quanto accaduto, avrà preoccupato il Duca di Sussex.

E mentre i suoi rapporti con la Royal Family appaiono sempre più freddi, Harry sta tentando di espandere il suo impero insieme a Meghan Markle. La coppia ha intenzione di rendere sempre più alti i loro guadagni economici!