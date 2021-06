Harry e Meghan “stanno espandendo il loro impero”: la mossa e i guadagni

L’impero di Harry e Meghan Markle pare essere destinato a espandersi ulteriormente. I due Duchi di Sussex sono pronti a compiere un’altra mossa per aumentare i loro guadagni e diventare sempre più ricchi. La loro nuova idea imprenditoriale riguarda Ollie Ayling. La coppia spera di poter convincere il guru degli affari a lavorare per loro come consulente a tempo piano. A rivelarlo è una fonte a The Sun. Il signor Ayling ha già aiutato Nicole Scherzinger, ex cantante delle Pussycat Dolls, a effettuare importanti investimenti e sponsorizzazioni.

La fonte ha rivelato che Harry e Meghan stanno, in modo abbastanza rapido, espandendo “il loro impero commerciale”. Per ottenere i migliori risultati vorrebbero avere al loro fianco i migliori del settore. Ollie Ayling ha svolto un ruolo fondamentale nella carriera della Scherzinger, aiutandola a guadagnare molto denaro e a mantenere la notorietà. Proprio per questi motivi, i due Duchi di Sussex hanno pensato bene di rivolgersi al guru degli affari. La coppia è già più conosciuta delle Pussycat Dolls e ora intende conquistare “una fortuna più grande di quella di Nicole”.

Tra i guadagni di Harry e Meghan Markle – dopo la famosa Megxit che ha colpito negativamente la Corona – vi sono i 112 milioni di sterline, conquistati attraverso l’accordo firmato con Netflix. Il nipote della Regina assumerà il ruolo di produttore esecutivo per una serie di documentari di Invictus Games. Non solo, la coppia ha anche firmato un accordo con Spotify per produrre podcast, da ben 30 milioni di sterline. Si ritiene che da quando hanno lasciato la Royal Family, abbiano guadagnato oltre i 230 milioni di sterline.

I critici vedono già il principe Harry come un multimilionario. Il figlio del futuro erede al trono Carlo e della defunta Lady Diana ha più volte affermato di voler essere finanziariamente indipendente come reale. Ora si aspetta di avere ulteriori guadagni, insieme alla Markle, tenendo al loro fianco Ollie, che in passato ha aiuto la Scherzinger a ottenere una somma di 10 milioni di sterline.

Pare che i Sussex abbiano già avuto dei colloqui con il signor Ayling in California e ora sperano di assumerlo. Di recente hanno allargato la loro famiglia accogliendo la seconda figlia Lilibet Diana. I Reali non hanno ancora avuto modo di conoscere la nuova arrivata. Kate Middleton spera di poterla incontrare al più presto!