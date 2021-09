Principe Harry compleanno: la Corona “c’è”, ma non è come sembra

La Royal Family si fa sentire e non si tira indietro per fare gli auguri al marito di Meghan Markle: dietro, però, c’è un altro tipo di situazione

Per il giorno del 37enne compleanno del principe Harry la Royal Family non si tira indietro e condivide i messaggi più affettuosi per lui. Ma attenzione, non è tutto come sembra. L’apparenza, per quanto riguarda la famiglia reale, riesce spesso a ingannare chi vive all’esterno. E in effetti questa apparente pace nasconde molto altro. Le dichiarazioni di Harry e Meghan Markle hanno sempre più colpito la Corona e complicato la situazione. Nel frattempo, la Royal Family non può di certo farsi da parte quando si tratta di auguri pubblici.

Come sempre, si espone e, negli ultimi anni, lo fa attraverso i social. L’account ufficiale della famiglia Reale, collegato direttamente alla Regina, pubblica un collage di tre foto. Una di queste ritrae Harry insieme a Meghan. L’immagine è caratterizzata dalla presenza di palloncini e altri dettagli dedicati alle feste di compleanno. Arriva anche il messaggio di auguri di Carlo. Nelle foto condivise nel suo profilo, padre e figlio appaiono ancora complici e sorridenti. Sicuramente ricordano i vecchi tempo.

Non mancano gli auguri di William e Kate Middleton, che appaiono più formali. I due Duchi di Cambridge pubblicano una foto che ritrae Harry da solo e gli augurano un buon compleanno. Tutti questi messaggi pubblici potrebbero far pensare che la situazione è più o meno serena per Harry e la Royal Family. Invece, pare proprio che non sia così.

Dopo la Megxit per Harry e Meghan non è andato tutto nel migliore dei modi. Infatti, sembra proprio che i due Duchi di Sussex non se la stiano passando alla grande. Pare che la Regina stia snobbando suo nipote in questo periodo, facendo capire che la pace non è poi così vicina. Di recente hanno mostrato la volontà di battezzare la piccola Lilibet nel castello di Windsor, nel corso delle prossime settimane.

Ma sembra che a Corte non ci siano le stesse intenzioni. La Royal Family non sarebbe pronta a riaccogliere Harry e Meghan per celebrare il battesimo della loro bambina. I tabloid inglesi fanno sapere che tale richiesta sarebbe stata ignorata dalla Regina! La Corona potrebbe aver deciso di ignorare Harry, dopo le ultime vicende.

Si dice che la Regina sia davvero furiosa con suo nipote e che non sia disposta a fare alcun passo indietro, anzi. Le tensioni tra loro sarebbero aumentate, dunque si pensa che la Corona non accetterà la proposta di Harry e Meghan.

Nel frattempo, il principe si prepara a festeggiare il suo compleanno con la moglie e i figli Archie e Lilibet.