Pretelli-Salemi, parla Fariba Tehrani, mamma di Giulia: cosa pensa dei due

Giulia Salemi è una delle protagoniste di rilievo del Grande Fratello Vip. È entrata all’interno della Casa con l’intenzione di viversi l’esperienza da single e in solitudine, escludendo la possibilità di una nuova storia d’amore. Nella precedente edizione del reality infatti l’influencer si era legata all’ex tronista Francesco Monte con cui aveva avuto una relazione amorosa sia dentro che fuori dallo show.

In quell’occasione anche la mamma Fariba Tehrani era intervenuta al tempo per difendere la figlia, scagliandosi contro Francesco Monte. In realtà poi aveva ottenuto l’effetto contrario perché Giulia si era arrabbiata con la madre per le sue intromissioni e si era allontanata da lei. Ad oggi, l’influencer piacentina è stata totalmente travolta dalla passione per Pierpaolo Pretelli ma mamma Fariba stavolta è stata in disparte.

In esclusiva per la rivista di Alfonso Signorini ha rilasciato timidamente un’intervista a Chi Magazine: “Ho accettato questa intervista solo per fiducia nelle persone che me l’hanno proposta”, ha dichiarato Fariba. E ha poi anche aggiunto di non aver fatto nessun accordo con la figlia che le impedisse di intervenire al GF Vip. La bella persiana ha solo preso una decisione: quella di permettere a Giulia di fare questo percorso da sola, senza condizionamenti esterni.

Durante l’intervista rilasciata a Chi, Fariba ha ammesso di vedere la figlia molto matura sotto certi aspetti ma senza rinunciare al suo lato fanciullesco. Ne è un esempio anche il sentimento vissuto con Pierpaolo Pretelli. A questo proposito, alla domanda se vedesse Giulia innamorata dell’ex velino di Striscia la notizia, Fariba Tehrani ha dichiarato:

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive d’istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata.”

Inoltre, alla domanda se avesse paura che la figlia potesse ricevere un’altra batosta, la bella persiana ha risposto:

“Giulia e Pierpaolo sono molto simili. Hanno gli stessi sogni e hanno alle spalle un vissuto che forse fa affrontare loro la vita con le stesse aspettative.”

Secondo Fariba anche il rapporto che la Salemi ha avuto con il padre avrebbe influito sulle sue relazioni passate. Questo l’avrebbe portata a costruire relazioni poco lineari. In ogni caso anche il papà di Giulia ha dato la propria benedizione sul rapporto con Pierpaolo. E proprio in merito al ragazzo e alla sua indecisione tra la figlia, Ariadna Romero ed Elisabetta Gregoraci lo ha difeso dicendo:

“Un ragazzo di 30 anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il GF Vip è normale che sia confuso. Nella Casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia.”

E in merito all’intromissione della mamma di Pierpaolo e della sua famiglia sul rapporto tra lui e la Salemi, Fariba non si è sentita di giudicare nessuno. Anzi, ha compreso l’intervento di una mamma che vuole solo il bene per il figlio. Non solo, ha invitato anche gli haters a smettere di fare pressioni ai Pretelli.