Pressing Serie A torna in tv con due puntate a settimana: sospeso Tiki Taka

Ricomincia la Serie A: doppio appuntamento con Pressing Serie A, per il momento non va in onda Tiki Taka

Dopo tre mesi di stop dovuti all’emergenza Coronavirus riparte in Italia il campionato di calcio di Serie A. Di conseguenza riprendono pure tutti i programmi dedicati all’informazione calcistica. Tra questi Pressing Serie A, che avrà addirittura un doppio appuntamento settimanale a partire dal prossimo 21 giugno. Come fa sapere Mediaset in una nota stampa, oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del campionato con highlights, gol, immagini e commenti in studio.

Tiki Taka di Pierluigi Pardo è momentaneamente sospeso

Per Tiki Taka, invece, è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset. Nei giorni scorsi si era parlato di una chiusura del format per via degli esorbitanti costi ma per il momento l’azienda preferisce lasciare la situazione in sospeso.

Sport Mediaset e l’informazione per gli appassioni di calcio

Oltre a Pressing Serie A, condotto dallo scorso gennaio dalla giornalista Giorgia Rossi, Mediaset seguirà i match con i servizi nei vari telegiornali di rete e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di Sport Mediaset.