Il pubblico si è ormai reso conto che il ritorno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 ha uno scopo ben preciso: ripulirle l’immagine dopo il caso Mark Caltagirone. La Prati era sparita dalla televisione e in malo modo, in pochi erano disposti a credere alla sua innocenza. Tanti invece hanno pensato, e continuano a pensare, che fosse complice di quella enorme messinscena, tutto per ottenere visibilità. Oggi Dagospia ha lanciato una serie di news che hanno fatto luce sull’operazione pulizia in corso su Canale 5.

Nella rubrica A lume di Candela si è partiti con un quesito: perché Alfonso Signorini ha gestito in modo forse superficiale e senza andare davvero a fondo la questione Pratiful? Il motivo potrebbe stare nelle varie condizioni contrattuali poste da Pamela Prati. “Avvocato presente in studio”, ha fatto sapere Dagospia. Ci sarebbe il suo rappresentante legale dunque a vigilare quanto viene detto al Grande Fratello Vip, un dettaglio che lascia pensare a un vero e proprio accordo: tu mi ripulisci l’immagine, io ritiro la querela e la richiesta danni.

Questa è la sensazione almeno, leggendo le ultime ricostruzioni dei fatti emerse su Pamela Prati al GF Vip 7. Il pubblico non è tonto, si erano già quasi tutti accorti dell’operazione pulizia d’immagine in corso a favore dell’ex Bagaglino. Queste ultime news serviranno ai vari spettatori per farsi un’idea di come siano andati i fatti. Sempre Dagospia, infatti, ha aggiunto: “In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro”. Esatto, milioni di euro come richiesta danni.

Poi il colpo di scena: prima di entrare di nuovo nella Casa, Pamela Prati ha ritirato la querela a Mediaset. Non ha fatto mistero nei mesi scorsi di essere in causa con Mediaset e Barbara d’Urso. Oltre a questa operazione pulizia al GF Vip, presunta fino a prova contraria, pare abbia ottenuto anche altro: “Le puntate di Live-Non è la D’Urso scomparse da Mediaset Play”. Solo una serie di coincidenze per un affetto ritrovato tra Prati e Mediaset oppure fa tutto davvero parte di un accorto tra le parti?

L’operazione pulizia d’altronde sta funzionando, sebbene Donna Pamela scalpiti sui social. Al momento la Prati viene vista sì con un po’ di scetticismo dal pubblico ma anche affetto. Basta pensare alla possibile storia d’amore con Marco Bellavia: tanti fanno il tifo per loro. Ma oltre a quanto detto finora c’è dell’altro: il cachet a puntata di Pamela Prati al GF Vip è da capogiro. A Cologno Monzese “c’è chi parla di circa 30mila euro a settimana”: una cifra davvero importante. “Non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia questa cifra”, ha scritto ancora Candela.

Tutto questo spiegherebbe anche perché Pamela abbia accettato di tornare a parlare del caso Mark Caltagirone. Al contrario, Eliana Michelazzo avrebbe partecipato a Verissimo, dove ha sbugiardato l’ex amica, senza ricevere compenso. Sì, gratis.