Gf Vip, svolta sul caso Pratiful in diretta: Pamela Prati esulta

Alfonso Signorini rivela in tempo reale ai telespettatori di avere un’esclusiva sul suo giornale, legata agli sviluppi legati della “telenovela” che sta tenendo banco in tv da tre anni

Anche stasera al Grande Fratello Vip 7 si è tornati a parlare in modo approfondito del caso Pratiful e di Pamela Prati, una vera e propria telenovela di cui si sta discutendo ormai da tre anni buoni.

Alfonso Signorini ha deciso di aprire l’ottava puntata del suo reality in onda stasera proprio recuperando la recente intervista che Eliana Michelazzo ha concesso a Verissimo. A Silvia Toffanin, la manager ha raccontato ulteriori dettagli sull’affaire Mark Caltagirone, proseguendo con la sua invettiva nei confronti della Prati, rea di avere in qualche modo responsabilità nella vicenda.

Al di là di tutta la narrazione sul finto marito Mark Caltagirone, il caso Pratiful ha sempre avuto un aspetto in particolare più delicato degli altri. Si tratta della questione dei presunti figli in affido di Pamela Prati, i famosi Rebecca (la ballerina) e Sebastian. Su quest’ultimo, in particolare, sono emersi i dettagli più inquietanti, anche in considerazione del fatto che il bambino (anzi il suo figurante) esiste per davvero.

Stando al racconto della Prati, alla soubrette era stato fatto credere che Sebastian fosse il figlio di un boss deceduto, adottato poi da Caltagirone. A Pamela Prati era stato detto che essendo il piccolo testimone di giustizia non avrebbe potuto incontrarlo dal vivo. Tuttavia, il piccolo aveva mandato alla showgirl foto e video a distanza. Alla narrazione su Sebastian ci si è persino permessi di aggiungere un dettaglio ancor più vergognoso, l’esistenza di un presunto tumore alla gola. Pamela Prati, nonostante tutto, era però poi comunque riuscita ad incontrare il “figlio” in un bar, un incontro sul quale si sarebbe be presto aperto un vaso di pandora.

Si è infatti poi scoperto che il bambino scelto per impersonare il falso figlio di Mark Caltagirone avrebbe recitato il ruolo con la Prati inconsapevolmente. Ecco dunque che i veri genitori del piccolo, alla luce dei fatti, hanno sporto denuncia nei confronti di Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo, le due ex agenti della Prati. Al Grande Fratello Vip di stasera, inoltre, è finalmente stata rivelata un’importante svolta sul caso.

Pamela Prati non è indagata per il caso Sebastian Caltagirone

Signorini ha rivelato che nel numero di Chi in uscita mercoledì ci sarà una clamorosa esclusiva. Il giornalista ha in mano un’intervista all’avvocato della famiglia del piccolo, che ha confermato che Pamela Prati non è indagata. Ma non finisce qui. La soubrette non sarebbe mai neanche stata presa in considerazione neanche nelle fasi preliminari del processo. Cambia così, radicalmente, la posizione giudiziaria di Pamela Prati. Alla luce dei fatti, la soubrette è finalmente libera da qualunque possibile accusa legata al reato di sostituzione di persona. Una volta tornata in casa, la Prati ha gridato, fiera: “Giustizia!”.

Come l’avrà presa Donna Pamela? La risposta è “male”, ça va sans dire. La discussione fra Signorini e Pamela Prati è stata commentata con una nuova IG Stories al vetriolo, che potete trovare qui sotto.