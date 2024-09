Pomeriggio 5, scoppia il caso Shaila Gatta: in studio si alzano i toni

La tensione si taglia con il coltello nello studio di Pomeriggio Cinque, anche Myrta Merlino si è schierata! Galeotto è il caso Shaila Gatta: dopo le parole che Beatrice Luzzi ha riservato alla ballerina, la polemica si è infiammata. Ripercorriamo le tappe della polemica per arrivare poi allo scontro di oggi nello studio di Myrta.

Lunedì sera, durante la diretta del Grande Fratello, si è parlato molto del primo presunto triangolo ”amoroso”. La ballerina Shaila Gatta è l’oggetto del desiderio sia di Lorenzo Spolverato che di Javier Martinez e questa dinamica ha scatenato l’opinione di Beatrice Luzzi. Secondo la Luzzi, Shaila sarebbe troppo provocatrice nel suo contatto con i due, quasi a giustificare la gelosia di Lorenzo visto che Shaila si diverte con entrambi. Quest’ultima si sentì molto attaccata e non le è piaciuto passare per poco di buono e ha rivendicato il suo essere single e libera di ballare con chi vuole senza che le venga dato della poco di buono. Inutile dire che questa polemica è approdata anche a Pomeriggio Cinque, infiammando gli animi soprattutto di Stefania Orlando e Davide Maggio.

Myrta Merlino e Stefania Orlando vs Beatrice Luzzi: per Davide Maggio sono ”beghe di lavandaie”

Tensione altissima quando si affronta il caso di Shaila-Lorenzo-Javier. Oggetto della discussione sono soprattutto le parole di Beatrice Luzzi che hanno fatto arrabbiare molto Myrta Merlino:

Facciamo ogni giorno battaglie su battaglie per la libertà delle donne e poi si fanno gli stessi discorsi di 50 anni fa? Di quando si dava la colpa alle minigonne se una ragazza veniva stuprata? Gli uomini hanno istinti, ma anche noi ce li abbiamo ma mica siamo animali, ci sappiamo controllare!

Poi è partita anche Stefania Orlando che già ha un trascorso con Beatrice Luzzi: quando Myrta chiese a Stefania se si rivedesse in Beatrice, vista la loro esperienza al Grande Fratello, la Orlando disse che non si rivedeva assolutamente nel vittimismo della Luzzi. Complice ora la nuova polemica, la Orlando ha ribadito che non esiste parlare di istinti, pulsioni, come se gli uomini non siano in grado di controllarsi. Non le è proprio piaciuto Beatrice volesse vittimizzare ”i poveri maschi, vittime di queste cattive provocatrici”.

Ma i coltelli si sono affilati quando Stefania Orlando si è accapigliata con il giornalista Davide Maggio. Davide Maggio aveva definito le discussioni tra le ospiti in studio delle ”beghe da lavadaie”, e alla Orlando non è andata proprio giù. Prima ha chiesto a Maggio di chiederle scusa e quando lui non ha ritenuto fosse un’offesa, Stefania è partita per la tangente, dicendo al giornalista che se loro non facessero queste beghe da lavandaie lui non arriverebbe a fine mese perché è il suo lavoro occuparsene.

Insomma, che si tratti di Grande Fratello o altri pettegolezzi, ogni volta nello studio di Pomeriggio Cinque qualcuno finisce sempre per litigare!