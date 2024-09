Pomeriggio 5, Orlando smonta la Luzzi: “Ama fare la vittima”

Oggi, 16 settembre, prende il via su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. A poche ore dalla messa in onda, Myrta Merlino ha ovviamente dedicato largo spazio al programma condotto da Alfonso Signorini, fornendo anche alcune anticipazioni. Per l’occasione, ha invitato al suo tavolo alcuni volti esperti del GF e di reality: Vladimir Luxuria, Fulvio Abbate (concorrente del GF Vip 5), Stefania Orlando e l’opinionista del GF, Cesara Buonamici. Nonostante la giornata estremamente impegnativa tra la conduzione del TG5 e la diretta del Grande Fratello, la Buonamici ha deciso di partecipare comunque a Pomeriggio Cinque per vivere insieme ai telespettatori l’emozione della riapertura delle porte della Casa più spiata d’Italia.

Oltre al rinnovamento della Casa, Cesara Buonamici ha annunciato che anche lo studio subirà una trasformazione completa. Tuttavia, non ha commentato la presenza di Beatrice Luzzi come opinionista accanto a lei, sebbene sia noto che tra le due non scorra buon sangue. Ci ha pensato, però, Stefania Orlando ad esprimere la sua opinione sull’attrice, e non l’ha di certo mandate a dire. “Sarai in studio con Beatrice Luzzi, la paragonano spesso all’Orlando”, ha detto Myrta Merlino rivolgendosi alla Buonamici. “Beh, perché entrambe siete state nella Casa tanto tempo”, ha ipotizzato la giornalista del TG5. Ma, Stefania ha una visione totalmente diversa.

“Forse ci paragonano per un fatto anagrafico, anche se poi siamo molto diverse. Lei ha un carattere più duro, gioca molto sul vittimismo. Io cerco sempre di essere accomodante e di cercare un confronto in qualche maniera, e poi non amo essere vittima”, ha puntualizzato Stefania Orlando, finendo il suo discorso con uno sguardo intenso alla telecamera, consapevole di aver lanciato una delle sue ‘viperate‘. Nella scorsa edizione, molti dei suoi ex coinquilini recriminavano a Beatrice di giocare spesso la carta della vittima per avere il consenso dei telespettatori, e pare proprio che Stefania la pensi allo stesso modo.

Le dichiarazioni dell’Orlando hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando opinioni contrastanti tra gli utenti. Da un lato, le fan della Luzzi l’hanno accusata di essere invidiosa dell’attrice, poiché quest’ultima è riuscita ad ottenere il ruolo di opinionista al Grande Fratello, mentre lei no. Va ricordato che, dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip, si era diffusa la voce che Stefania potesse essere scelta come opinionista, ma alla fine l’ipotesi non si è concretizzata. D’altro canto, molti hanno dato ragione all’Orlando, lodandola per la sua schiettezza e chiedendo a gran voce una sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi risponderà alle bordate della conduttrice? Chissà…