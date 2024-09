Pomeriggio 5, finalmente le FOTO della nuova casa del GF: “Wow!”

A Pomeriggio 5 è stata finalmente svelata in anteprima la nuova casa del Grande Fratello, reality che andrà in onda su Canale 5 sotto la guida di Alfonso Signorini. Novità assoluta della nuova stagione è la presenza di Beatrice Luzzi che quest’anno farà da opinionista.

La nuova edizione sarà ancora un mix tra vip e nip e inizierà il 16 settembre 2024 in una location tutta nuova, i Lumina Studios. La casa di Cinecittà sarà solo un lontano ricordo e oggi sono trapelate le prime immagini ufficiali degli interni dell’edificio. “Come è luminosa! Beati loro!“, così ha commentato Alessandro Cecchi Paone dopo che in studio, Myrta Merlino ha mostrato il video con i dettagli di quella che sarà la nuova casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, in anteprima le immagini della nuova casa

Già ieri a Pomeriggio 5 è stato mostrato in diretta un filmato in cui si vedeva Alfonso Signorini mentre guardava e supervisionava i lavori della nuova casa ai Lumina Studios. Quest’anno, per la prima volta nella storia del programma, il conduttore sarà a pochi passi dalla casa dei vipponi, cosa che sicuramente darà vita ad interessantissimi meccanismi.

Ma passiamo subito a sbirciare le prime immagini della nuova casa del Grande Fratello, guardando tutti i dettagli di quello che sarà il set che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Ecco che nel video mandato in onda a Pomeriggio 5 spunta una meravigliosa piscina. Anche se dal frame è stato riportato solo un dettaglio, si nota già il prestigio di questa splendida chicca.

Nella nuova casa del Grande Fratello nulla è lasciato al caso: a Pomeriggio 5 è stata mostrata l’immagine di una lampada decorata e sotto una specie di telecamera che probabilmente riprenderà gli inquilini seduti sul divano.

Troviamo poi le telecamere di ultimissima generazione, accuratamente posizionate per non perdere neanche uno dei momenti più choc dei vipponi al Grande Fratello.

Spunta poi un fantastico lavandino. Anche il bagno sarà estremamente chic e curato nel minimo dettaglio, come del resto tutto quello che è stato mostrato in anteprima.