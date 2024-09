Pomeriggio 5, Orlando spalle al muro su Furkan: gelo in studio

Da lunedì 2 settembre, Myrta Merlino è tornata alla conduzione di Pomeriggio 5 per il secondo anno consecutivo. La presentatrice si è detta entusiasta di poter affrontare nuovamente questa avventura, determinata a mostrare tutta la sua essenza in questa nuova stagione televisiva. A parte alcune novità, come il famoso e controverso tavolo al centro dello studio, l’impronta della trasmissione è rimasta la stessa. Giorno dopo giorno, la giornalista continua a trattare i principali fatti di cronaca e spettacolo, discutendoli insieme ai suoi ospiti. A tal proposito, il numero degli opinionisti si è ampliato. Dopo aver “strappato” Anna Pettinelli a “La vita in diretta“, ora è stato il turno di Stefania Orlando, anche lei presenza fissa nel talk show di Alberto Matano.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino gela Stefania Orlando

Oggi, giovedì 5 settembre, Myrta Merlino ha dedicato ampio spazio al caso più discusso del momento in Italia: lo scandalo che coinvolge il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la sua relazione con Maria Rosaria Boccia. Per parlare del tema, la giornalista ha invitato in studio Annalisa Chirico, Rosanna Lambertucci, Jane Alexander, Antonino Tamburello e Stefania Orlando, presente per la prima volta nello studio di Pomeriggio Cinque.

La prima a prendere la parola è stata Stefania Orlando, che ha espresso il suo punto di vista, concentrandosi in particolare su come potrebbe aver vissuto la situazione Maria Rosaria Boccia: “Lei è rimasta sconfitta da questa relazione, aveva sperato in una nomina e probabilmente anche in una storia d’amore”.

Dopo l’intervento delle altre opinioniste, la Merlino si è poi rivolta nuovamente alla Orlando, pronunciando una frase che ha attirato l’attenzione di molti telespettatori a casa. Facendo riferimento ai numerosi casi di tradimento nel mondo dello spettacolo, la conduttrice ha detto all’ex vippona: “Allora Stefania volevo sentire te, anche perché so che tu le hai subite le corna nella vita”. Insomma, una frase non molto delicata, che ha fatto scoppiare una polemica sul web.

Al che, Stefania ha risposto con queste parole:

Si, però non ho perdonato, ho lasciato. Tra l’altro, sono state delle corna della mia prima storia importante, per cui lasciai la casa con mamma e papà per andare a convivere. L’ho poi beccato a letto con un’altra donna, perché sono tornata un giorno prima per fare una sorpresa. Mai fare sorprese, ho imparato almeno quello. Sicuramente questa cosa mi ha reso molto diffidente nei confronti degli uomini. Per fortuna, ho avuto un matrimonio meraviglioso di 15 anni di grande fiducia e questo per me è stato fondamentale.

Infine, Myrta ha messo alle strette l’Orlando chiedendole anche della recente paparazzata con l’attore di Terra Amara, Furkan Palali. “Ho letto da giornali di tutti i tipi che hai avuto una grande love story quest’estate”, l’ha incalzata la giornalista. Tuttavia, Stefania ha smentito il gossip, spiegando che si è trattato solamente di una cena: “No, era una cena col nostro agente, abbiamo un agente in comune. Smentiamo, però sono la sua insegnante d’italiano”. Tuttavia, ha svelato di essere single, confermando la fine della storia con Marco Zecchini: “Sono single, è una storia finita perché purtroppo non si era instaurato un buon rapporto di fiducia e poi avevamo caratteri diversi”.