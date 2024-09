Furkan Palali di Terra Amara beccato con Stefania Orlando: scoop

L’attore turco Furkan Palali è stato beccato in compagnia di Stefania Orlando nella serata di ieri. L’interprete di Fikret Fekeli Yaman di Terra Amara si trova attualmente a Roma. Pare, inoltre, sia uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2024. Ebbene sembra proprio che l’attore stia già facendo la conoscenza dei volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi c’è appunto la Orlando, con cui avrebbe trascorso una serata. A condividere gli scatti e il gossip ci pensa il settimanale Chi, tramite il suo account ufficiale di Instagram. In queste foto, l’attore turco appare in sintonia con l’ex concorrente del GF Vip.

Prossimo a entrare nel cast di Ballando con le stelle 2024, sembra proprio che l’interprete dell’amato Fikret di Terra Amara sia pronto ad accendere anche il gossip italiano. Infatti, molti ritengono che sia il futuro Can Yaman, il quale è spesso stato al centro delle notizie di cronaca rosa in Italia. Facendo il punto della situazione, Furkan Palali si trova a Roma. Qui ha incontrato il suo collega Uğur Güneş, interprete di Yilmaz. Quest’ultimo si sta godendo una vacanza nel nostro Paese ed è passato da Milano per poi arrivare in treno nella Capitale. Dopo essersi incontrati, con lui ha condiviso uno scatto su Instagram, dove appaiono sorridenti.

Ed ecco che il settimanale Chi fornisce in queste ore ulteriori dettagli riguardanti Palali e la sua serata a Roma. L’interprete di Fikret pare si sia recato a cena al Met, un ristorante che si trova nelle zone di Ponte Milvio, insieme a Stefania Orlando e Anna Pettinelli. La rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che poi ci sarebbe stata un’evoluzione della serata. Furkan e Stefania si sarebbero appartati “in atteggiamenti molto complici”.

Cosa sta accadendo tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, va precisato che a Verissimo, Furkan Palali aveva ufficializzato la sua storia d’amore con Ezgi Eyüboğlu, anche lei attrice. Nel corso della sua intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a dicembre del 2023, l’attore turco ha dichiarato che da qualche mese c’è qualcuno nella sua vita. L’interprete di Fikret ha parlato una donna che rispetta molto il suo lavoro e che riesce a comprenderlo perché lavora nel suo stesso ambiente.

A questo punto, però, sembra proprio che la relazione tra i due sia già giunta al termine e che Furkan potrebbe essersi ora avvicinato proprio alla Orlando. Chiaramente per ora si tratta solo di ipotesi e di un’indiscrezione, che potrebbero comunque trovare una conferma ufficiale o smentita da parte dei due diretti interessati. Intanto, i fan di Terra Amara non vedono l’ora di vedere l’interprete di Fikret sul palco di Ballando con le stelle, il cui cast continua a formarsi.