Pomeriggio 5, Merlino copia Matano: la novità che farà discutere

Domani, lunedì 2 settembre, Myrta Merlino tornerà per il secondo anno di seguito alla guida di Pomeriggio Cinque. Per mesi, ci sono stati dubbi riguardo la conferma della giornalista alla guida del talk show capitanato per tanti anni da Barbara d’Urso. Questo perché i risultati dell’ultima edizione non sono stati particolarmente soddisfacenti, spingendo molti telespettatori a domandarsi se la decisione di sostituire la d’Urso non fosse stata controproducente. Alla fine, però, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un’altra opportunità alla Merlino, specificando come gli ascolti dell’ultimo anno siano stati superiori rispetto all’anno precedente.

Myrta si è mostrata al settimo cielo alla notizia di poter tornare a condurre Pomeriggio Cinque e, in questi giorni, sta vivendo con grande impazienza l’attesa per il ritorno alla diretta quotidiana sul piccolo schermo. In particolare, la conduttrice è entusiasta all’idea di trasmettere dal nuovo studio, da cui il talk andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Sui suoi social, ha pubblicato una piccola anteprima, senza però voler dare troppi spoiler. Tuttavia, oggi, domenica 1 settembre, la giornalista ha svelato quale sarà la grande novità dello studio di Pomeriggio Cinque.

In un’intervista con Davide Maggio, Myrta Merlino ha svelato che, a partire da lunedì 2 settembre, il pubblico vedrà un tavolo nello studio di Pomeriggio Cinque, dal quale partiranno le notizie delle quali si discuterà nel corso della diretta. Si tratta di una novità importante, che permetterà alla conduttrice di sentirsi più a suo agio nel fare il suo lavoro. Ecco le sue parole:

Avevo bisogno di uno studio che fosse più vicino a me, che mi somigliasse di più e in cui mi sentissi a casa. Sono entrata in studio e veramente mi è battuto il cuore: all’improvviso ho visto una cosa che mi è sembrata casa mia, in cui mi è sembrato di poter star bene, a mio agio e serena perché ho creato un centro, ho creato un luogo in cui sento di avere un approdo che serve a me in primis, per avere le mie carte davanti, i miei giornali, avere il luogo da cui partono le mie idee; e poi perché avere un tavolo di lavoro è per me importante perché mi riporta alla mia mission: fare Pomeriggio Cinque, un programma giornalistico, informativo, che racconti le notizie e quel tavolo diventa in qualche modo l’approdo dove le notizie arrivano e da cui poi ripartono le nostre osservazioni, le nostre idee, le mie e quelle dei miei ospiti.

C’è da dire che si tratta di un ambiente già visto nel programma competitor di Pomeriggio Cinque, ovvero La Vita in diretta. Nel talk di Rai 1, Alberto Matano è infatti solito riunire i suoi ospiti ad un tavolo per discutere degli argomenti cardine della giornata. Per questo, è possibile che questo cambiamento provochi qualche malumore nel giornalista, e chissà se con l’inizio della nuova edizione de La Vita in Diretta oserà lanciare qualche frecciatina al riguardo.

Durante l’intervista con Davide Maggio, la Merlino ha rivelato ulteriori dettagli sulla nuova stagione del suo talk pomeridiano. Myrta ha dichiarato di voler mostrare la sua vera essenza quest’anno, senza più porsi alcun freno. Ha inoltre anticipato che richiamerà molti degli ospiti abituali della scorsa edizione, aprendo però le porte anche a nuovi volti che possano stuzzicare il suo interesse. Per quanto riguarda i temi trattati, ha già annunciato che tornerà a occuparsi delle vicende di Chiara Ferragni e Fedez, ampiamente discusse anche lo scorso anno.

A questo punto, non resta che attendere domani, lunedì 2 settembre, per vedere nuovamente Myrta Merlino “in azione”.