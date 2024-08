Pomeriggio 5, da lunedì torna Myrta Merlino! Tutte le novità

Lunedì 2 settembre tornerà su Canale 5 Pomeriggio 5. A condurre sarà nuovamente Myrta Merlino. E’ stata proprio quest’ultima, con una storia pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale, ad annunciare delle novità per la prossima stagione. Una di queste riguarda proprio gli studi dove verranno registrate le puntate che vedremo in onda. Scopriamo come ha commentato il cambiamento la conduttrice e cosa potremmo aspettarci dalla nuova edizione di uno dei programmi più amati del pomeriggio.

Questo lunedì Simona Branchetti, conduttrice di Pomeriggio 5 News, lascerà nuovamente il posto a Myrta Merlino. Quest’ultima tornerà difatti su Canale 5 con Pomeriggio 5. Già in passato la conduttrice aveva promesso grandi novità per la prossima stagione, dai nuovi ospiti allo studio nuovo. Addirittura dovrebbe esserci un oggetto misterioso attorno al quale accadranno delle cose. Proprio di questo ha palato Merlino in una storia pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. Myrta si è difatti ripresa mentre entrava nel nuovo studio dove verrà registrato il programma. La sua reazione è stata di grande stupore.

La conduttrice si è mostrata particolarmente emozionata alla vista dello studio, tanto da affermare che le stava battendo il cuore dalla gioia. Myrta non ha voluto fare troppi spoiler in merito a ciò che ci aspetterà nelle prossime puntate di Pomeriggio 5. Ha addirittura cercato di far vedere il meno possibile la location coprendola con una mano. Ha tuttavia ribadito che ci saranno grandi novità, soprattutto un oggetto di cui non ha voluto ancora rivelare l’identità ma che lei ama e che sarà molto importante per lo svolgimento dalla trasmissione. Merlino ha definito il nuovo studio meraviglioso e non vede l’ora che anche i telespettatori possano scoprire la sua bellezza.

Queste le sue parole:

Ragazzi stiamo entrando nel nuovo studio. Non posso dirvi nulla, ma posso garantirvi che è pazzesco, è una meraviglia, mi sono emozionata, mi batte il cuore, è una cosa strepitosa. C’è una luce pazzesca, delle immagini bellissime e poi c’è un oggetto che io amo e che vedrete lunedì. Venite a vederci perché lo studio è pazzesco!

La conduttrice ha invitato tutti gli appassionati del programma a sintonizzarsi su Canale 5 a partire da lunedì 2 settembre dalle ore 16.55 alle 18.45 per la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5.

Tra i personaggi presenti rivedremo Eleonora Giorgi ed Antonio Caprarica. Come sempre uno spazio della trasmissione sarà dedicato anche ai fatti di cronaca più importanti del momento.