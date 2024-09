Pomeriggio 5: Merlino attacca Fedez, poi l’invito. Riparte il teatrino?

Ha avuto inizio oggi la nuova stagione di Pomeriggio 5, il programma emblema del pomeriggio della prima rete Mediaset, che si occupa di cronaca, gossip e attualità. A quanto pare la conduttrice Myrta Merlino non ha perso tempo e, già in questa prima puntata, è tornata a parlare dei Ferragnez. In particolare, la giornalista ha aperto il blocco sull’argomento rivolgendosi direttamente a Fedez, bacchettandolo per alcune dichiarazioni fatte durante l’estate. Poi però, ha lanciato un vero e proprio appello al rapper.

Neanche il tempo di rincominciare che Myrta Merlino è tornata subito all’attacco. Contro chi? Ovviamente Chiara Ferragni e Fedez. Dall’annuncio del divorzio della coppia, lo sappiamo, l’argomento “Ferragnez” è entrato nell’agenda quotidiana di Pomeriggio 5, che ha analizzato ogni particolare delle vicende che hanno coinvolto i due ex, arrivando addirittura ad una sorta di pedinamento.

Ora, con la messa in onda della nuova stagione (con una nuova scenografia), la Merlino non poteva di certo deludere il suo pubblico. Così, dopo aver dedicato ampio spazio alla cronaca nera – che sfocia quasi nella spettacolarizzazione del dolore – all’interno del programma si è passati a parlare del gossip.

Più nello specifico – chiaramente – l’argomento principale è stato “i Ferragnez“. Attraverso alcuni servizi, in studio è stata ripercorsa l’estate da single dei due protagonisti, con tanto di commenti da parte dei numerosi ospiti in studio. Tra chi appoggia le scelte della coppia e chi invece le condanna, anche Myrta Merlino si è espressa sulla questione.

Le parole di Myrta Merlino per Fedez

Anzi, a dire il vero, la presentatrice è tornata a rivolgersi direttamente a Fedez. Con la calma che la contraddistingue, Myrta non le ha mandate a dire e ha attaccato il rapper, bacchettandolo per alcune dichiarazioni fatte sul team redazionale della trasmissione di Canale 5:

Ha trovato pure il tempo di occuparsi di noi – esordisce la giornalista – dicendo cose brutte. Non tanto su di me che ci siamo già parlati e chiariti, ma sulla mia redazione. Poiché la mia squadra è sacra ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. In più, caro il mio Fedez come sempre, avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro e i media ci sono sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna sopportarli. Quindi noi continueremo a dare tutte le notizie.

La conduttrice ha sicuramente ragione. Quando si tratta di informare il pubblico infatti, è giusto che non si faccia alcun tipo di differenza tra un caso e un altro. Inoltre, è indubbio che la gente comune voglia essere aggiornata sulle vicende di una coppia che, in passato, raccontava spontaneamente la propria quotidianità.

Ciò che però può essere considerato incorretto, è il modus operandi di Pomeriggio 5, che ha fatto dei Ferragnez l’argomento principale delle sue puntate e che, forse, è stato esagerato a causa degli appostamenti (quasi morbosi) dell’inviato Michel Dessì. Così ci chiediamo: ci saranno ancora? Con le premesse di oggi è molto probabile che vedremo ancora il giornalista “all’opera”.

In ogni caso, dopo il rimprovero a Fedez, la Merlino gli ha lanciato una proposta: contattare la redazione del programma per dire la sua.

Come ben sai qui sei sempre il benvenuto, quindi se hai bisogno di dire la sua basta alzare il telefono e chiamarmi e sei già invitato

Chissà allora se il cantante accetterà l’invito e – così come in passato – se si metterà in contatto con la conduttrice. Ciò che sembra chiaro attualmente, è solo che il teatrino Ferragnez a Pomeriggio 5 è appena ripartito.