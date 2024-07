Fedez torna all’attacco: “Il pianeta soffre per fare Pomeriggio 5”

Fedez torna ad attaccare Pomeriggio Cinque, il programma che ogni pomeriggio va in onda su Canale 5 ormai da anni. Gli attacchi da parte del rapper sono iniziati in questi mesi, durante il caso Pandoro che vede protagonista Chiara Ferragni e la loro rottura. Questo perché il cantante non ha mai apprezzato il modo con cui la trasmissione Mediaset tentava di avere delle risposte, recandosi sotto casa sua, su quanto tra le quattro mura domestiche.

Da quel momento, sono iniziati dei botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino. La conduttrice ha, intanto, ammesso di aver sentito più volte in privato il rapper. Ma sembra che la pace tra loro non sia mai arrivata. Infatti, nelle scorse ore, come riporta Biccy, il rapper ha nuovamente sganciato degli attacchi pesanti contro la trasmissione del pomeriggio di Canale 5. L’ha fatto parlando durante una diretta su Twitch con Il Rosso.

Inizialmente ha chiesto a quest’ultimo da quanto tempo lavora sul social network, dicendo che a detta sua questa sarebbe la piattaforma “che più ti logora”. Fedez ritiene che lavorare su Twitch voglia dire fare da solo ciò che “fa Pomeriggio 5”. A questo punto, il rapper ha iniziato a lanciare i suoi attacchi:

“Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte (Pomeriggio 5, ndr) spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”

Fedez continua a non avere una buona opinione su Pomeriggio 5, questo è poco ma sicuro.

Fedez e Chiara Ferragni al centro del gossip dell’estate 2024

Le luci dei riflettori sono più che mai accese sulla sua vita sentimentale. Mentre Il Messaggero ha riportato che il team di Chiara Ferragni ha deciso di rinunciare al ricorso legato al caso Pandoro, il gossip vede il rapper vicino a varie donne. In questi mesi, dopo la rottura con la madre dei suoi figli Leone e Vittoria, Fedez si sta godendo la vita da single.

Il settimanale Chi l’ha paparazzato, questa volta, in compagnia di Taylor Mega, ex di Tony Effe, il quale è stato beccato invece in compagnia di Chiara Ferragni. Un intreccio di situazioni e persone, in cui si fatica a capire qualcosa. Nel frattempo, anche l’imprenditrice digitale si ritrova al centro delle notizie di cronaca rosa in questi mesi. Mentre c’è ancora chi è convinto che i Ferragnez torneranno a formare una coppia passata la tempesta, Chiara è stata beccata insieme ad Andrea Bisciotti.

Lui è un giovane ortopedico che lavora nella sua azienda di famiglia e all’Humanitas di Milano. Ebbene pare che la Ferragni e il dottore toscano abbiano avviato una frequentazione seria. Diva e Donna ha pubblicato le foto che li ritraggono insieme a Forte dei Marmi, dove pare che da settimane si vedano in segreto. Queste per ora restano solo indiscrezioni, in quanto da parte dei diretti interessati in questi mesi, sulla loro vita sentimentale, non hanno dato particolari conferme.