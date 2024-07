Fedez, paparazzato con Taylor Mega: le foto insieme

La vicenda che vede protagonisti i Ferragnex si sta facendo sempre più complicata. Numerosi sono difatti i personaggi che sembrano essere coinvolti nella storia. Se ultimamente Chiara Ferragni è stata beccata a cena in compagnia del cantante Tony Effe, Fedez è stato invece paparazzato insieme a Taylor Mega, ex proprio di quest’ultimo. Insomma sembra quasi che stiano giocando ad uno scambio di coppie! Scopriamo meglio dove i due sono stati visti insieme e chi ha diffuso la notizia.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere avvolta sempre più nel mistero. Ogni settimana, difatti, sembrano aggiungersi alla storia dei nuovi personaggi. Si è parlato di Achille Lauro, Jacob Elordi, Garance Authié, Violeta Pereira Toloba… Adesso, però, l’attenzione è concentrata tutta intorno ad altri due vip: Tony Effe e Taylor Mega. Fedez ed il cantante di “Sesso E Samba” hanno sempre avuto un buon rapporto, tuttavia nelle ultime settimane i due avrebbero smesso di seguirsi a vicenda sui social. Stando a quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, il motivo riguarderebbe alcuni messaggi inviati dal rapper all’ex del collega, Taylor Mega.

Di seguito quanto riportato da Parpiglia:

Ma Fedez non ha tolto il follow solo ad Achille Lauro, l’ha fatto anche ad un altro cantante che era qui oggi, si tratta di Tony Effe. Però per Tony Effe il motivo sarebbe un altro. Perché pare che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega. Lo ricordiamo, lei è la ex fidanzata di Tony Effe.