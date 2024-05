Fedez in discoteca a Montecarlo con bionda: non è Garance Authié

Negli ultimi giorni Fedez è nuovamente al centro dei gossip. Il rapper, ex di Chiara Ferragni, è stato difatti recentemente paparazzato al Gran Premio di Formula 1 di Monaco mano nella mano con una modella. Nello specifico si tratta di Garance Authié. Immediatamente sono partite indiscrezioni circa una presunta nuova fiamma per il cantante. Qualche giorno prima, tuttavia, Fedez era stato avvistato in discoteca con un’altra bionda. Scopriamo meglio di chi si tratta.

Fedez in discoteca con un’altra

Dopo la rottura con Chiara Ferragni avvenuta ormai diversi mesi fa, a Federico Leonardo Lucia, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Fedez, sono stati attribuiti numerosi flirt. Dapprima si è diffuso un gossip su una presunta relazione con Ludovica De Gresy, prontamente smentita, poi il rapper è stato paparazzato mano nella mano con la modella francese Garance Authié al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Prima dei video diffusi in sua compagnia, però, Fedez era stato avvistato insieme ad un’altra ragazza bionda in una discoteca. Come riportato dalla pagina Very Inutil People su Instagram non si tratta di Garance, bensì di un’altra modella.

Stando a quanto dichiarato da Very Inutil People, si tratterebbe di Violeta Toloba. La ragazza si trovava anche lei a Monaco come il rapper per assistere al Gran Premio di Formula 1 ed i due si sarebbero incontrati prima della diffusione del video di Fedez in compagnia della Authié.

Qui di seguito la storia a riguardo pubblicata dalla pagina sul suo profilo Instagram:

Stando a quanto scritto da Very Inutil People, quindi, la ragazza baciata da Fedez nel video condiviso sui social non sarebbe Garance Authié, bensì Violeta Toloba che sarebbe stata, così, vittima di uno scambio di identità.

In un’altra storia, Very Inutil People ha pubblicato la risposta ad un utente. Stando alle dichiarazioni della pagina, Violeta sarebbe stata anche al Coachella, festival al quale ha assistito anche Fedez.

Chi è Violeta Toloba

Violeta Toloba è una modella spagnola. Sulla sua vita privata non si conosce molto. Sui social vanta circa 3mila follower e si può notare come ami viaggiare. E’ stata difatti recentemente anche al festival musicale Coachella a cui ha preso parte anche Fedez.