Compleanno Ferragni: Dessì tampina Fedez, che brutta figura!

Momento ad alto tasso di trash a Pomeriggio Cinque. Nel giorno del 37esimo compleanno di Chiara Ferragni, Fedez è riuscito, ancora una volta, a spostare l’attenzione su di sé. Come? Grazie a una battuta che non è passata inosservata.

Myrta Merlino è ufficialmente tornata al timone del pomeridiano di Canale 5, dopo l’ennesima assenza che aveva fatto storcere il naso al pubblico. Nella puntata di oggi, la conduttrice ha dedicato ampio spazio agli ex coniugi Ferragnez. E, in questo giorno così speciale, le telecamere del programma sono andate a cercare proprio la persona che è passata dall’essere la più vicina a Chiara a diventare, forse, la più distante: parliamo, ovviamente, del suo (ex?) marito Fedez. Quando l’inviato Michel Dessì ha chiesto al rapper di fare gli auguri di buon compleanno alla sua ex consorte, la sua risposta ha spiazzato tutti.

Federico Lucia si è simpaticamente rifiutato di prestarsi al siparietto, rispondendo all’intervistatore:

Ma, secondo te, le farei gli auguri adesso qui con te?

Dopodiché ha invitato il giornalista a fare personalmente gli auguri a Chiara. L’artista avrà, quindi, scritto in privato alla sua ex per celebrare il suo compleanno, o – data la situazione attuale – non glieli avrà fatti? Ciò non è dato saperlo.

Dal canto suo, l’imprenditrice digitale più famosa del web, dopo un viaggio in America coi suoi amici, si trova attualmente in Italia per festeggiare la ricorrenza insieme ai suoi affetti più cari. Si tratta di un compleanno speciale per Chiara: il primo da single dopo tanti. Sarà per questo che, sui suoi social, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ai più grandi amori della sua vita: i suoi figli Leone e Vittoria. Nessun cenno all’ex marito, che ormai appare sempre più lontano.

Nei giorni scorsi lui, infatti, è stato paparazzato mentre chiacchierava, ad una distanza molto ravvicinata, con una ragazza bionda, all’interno di un locale. A questo si aggiunga anche l’imminente pubblicazione del libro di Selvaggia Lucarelli, Vaso di Pandoro, in cui emergerebbero retroscena scottanti sulla vita privata dei Ferragnez. Insomma, il momento di pausa tra i due sembra sempre più definitivo e i due si allontanano ogni giorno che passa.