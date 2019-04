Pino Daniele e Massimo Troisi, l’omaggio a Made in Sud

Pino Daniele e Massimo Troisi, il programma di Rai 2 Made in Sud omaggia due grandi della musica e del cinema italiano, scomparsi prematuramente

Si apre così la centesima puntata di Made in Sud, con l’omaggio a due grandi della musica e del cinema italiano. Parliamo di Pino Daniele e Massimo Troisi. La puntata del programma di Rai 2 che ha a capo Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo, ha voluto ricordare il cantante e l’attore partenopei nella puntata dedicata al mito. Il programma ha così ricordato con ovazione da parte del pubblico Pino Daniele e Massimo Troisi. A presentarli il sassofonista Enzo Avitabile che ha ricordato gli amici, miti indissolubili per la città di Napoli così: “Un unico mito, un grande messaggio di speranza, Pino Daniele e Massimo Troisi“, il pubblico ha reagito con un grandissimo applauso, mentre sullo schermo scorrevano le foto dei due, alle spalle dei conduttori. “Due miti che si incontrato, e poi nasce la magia“, ha commentato Fatima Trotta.

Made in Sud, il pubblico sui social ricorda i propri miti

Chi segue assiduamente Made in Sud, saprà che ogni puntata viene accompagnata da un tema. Quello della puntata di lunedì 8 aprile è il mito. E come non si potrebbero ricordare Pino Daniele e Massimo Troisi, due grandi miti che Napoli ancora ricorda e piange. Anche il pubblico risponde sui social, ricordando i proprio miti. C’è chi prende la palla al balzo per parla di Gino Fastidio, il comico che si è reso protagonista di una bruttissima lite con Elisabetta Gregoraci. “Il mio mito è Gino Fastidio, quello che avete cacciato da Made in Sud“, ha commentato un utente su Twitter. Il comico non è stato allontanato dalla trasmissione, anzi è stato protagonista di un siparietto con la stessa Gregoraci. Gino Fastidio le ha chiesto scusa con una rosa rossa e dicendole: “Tu sei una cosa bella!“.

Elisabetta Gregoraci parla dopo la lite con Gino Fastidio, cosa ha rivelato

Dopo giorni di attesa, Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua circa la brutta esperienza avuta dietro le quinte di Made in Sud. La showgirl ed ora co-conduttrice del programma comico di Rai 2 ha ricordato quello che è successo con Gino Fastidio: “Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e lo ha fatto con più persone. Non stava bene“.