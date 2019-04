Elisabetta Gregoraci riceve le scuse di Gino Fastidio, parole importanti

Gino Fastidio chiede scusa a Elisabetta Gregoraci dopo l’aggressione nel dietro le quinte di Made in Sud. Il comico le regala anche una rosa

Si è chiusa nel migliore dei modi la questione Elisabetta Gregoraci-Gino Fastidio. La showgirl era stata aggredita dietro le quinte del programma di Rai 2 ed oggi, durante la puntata, il comico ha voluto fare un gesto importante nei confronti della Gregoraci, chiedendole scusa e regalandole delle rose. “Ci tengo tanto a porti le mie scuse“, ha esordito il comico, per poi continuare: “Ti ho portato questa rosa, proprio perché ci tengo… Tu sei un cosa bella“. Uno scoop in piena regola quello che Made in Sud ha realizzato e mostrato ai telespettatori. La Gregoraci ha accettato molto felice le scuse e ormai l’aggressione è acqua passata.

Elisabetta Gregoraci accetta le scuse, il messaggio di “amore” per Gino Fastidio

“Accetto le tue scuse“, ha risposto la showgirl, “Però questa sera mi devi fare una promessa. Mi prometti che ti vuoi più bene?“. Un messaggio di “amore” che la Gregoraci ha voluto rivolgere al comico, ora suo collega in quel di Made in Sud. La notizia dell’aggressione era emersa solo qualche giorno fa, e da allora sia il comico sia la Gregoraci non ne avevano fatto menzione. Solo nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, Elisabetta ha voluto rispondere alle domande di un suo followers e per la prima volta ha raccontato la sua versione dei fatti sull’accaduto. Ed ora sono arrivate le scuse. Gino Fastidio allora non è stato allontanato dal programma ma con molta tenerezza ha umilmente fatto un gesto distensivo nei confronti della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci dice la sua su Gino Fastidio

“Non stava bene“, ha commentato la Gregoraci, aggiungendo dettagli all’aggressione subita. “Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava, dicendo parolacce. Lo ha fatto anche con altre persone“, ha raccontato su Instagram ad un suo fan.