Perché Fedez litiga con tutti gli amici: la risposta di J-Ax

J-Ax torna a parlare della sua amicizia con Fedez, ricucita di recente, in una lunga intervista. Parlando con Il Corriere, il rapper italiano – all’anagrafe Alessandro Aleotti – ripercorre alcune fasi della sua vita, compresa quella attuale. Tra liti social con Paolo Meneguzzi e il successo ottenuto con il tormentone Disco Paradise, J-Ax si sta godendo l’estate sui palchi in giro per l’Italia. Ha infatti festeggiato il suo 51esimo compleanno con il suo pubblico in concerto: “Ma dopo i 50 non c’è niente da festeggiare, raga. Meglio fare finta di niente”.

Ed è proprio con Fedez che condivide il brano di successo Disco Paradise dell’estate 2023, affiancati da Annalisa. Cos’è successo quando le loro strade si sono separate improvvisamente? A detta di Alessandro, probabilmente in quel periodo non avevano “abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti”. Ancora oggi, entrambi pensano di avere le proprie ragioni, ma sono comunque riusciti a ritrovarsi vedendosi “con gli occhi dell’altro”.

In questa parte dell’intervista, J-Ax spiega il motivo per cui secondo lui Fedez “litiga con così tanti amici”. Di recente, il marito di Chiara Ferragni si è scontrato sul web, a distanza, con Luis Sal, facendo parlare. In tutto questo, il rapper vuole spezzare una lancia in favore dell’amico:

“Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”

Ciò che a J-Ax piace di più del carattere di Fedez è il suo essere “molto estremo”. Entrando nel dettaglio, crede che sia allo stesso tempo “estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante”. Al rapper questi suoi lati piacciono. Crede, inoltre, che Federico sia una persona “che vive secondo le sue regole, un po’ anarchico”. Infine, lo definisce “un imprenditore molto intelligente”.

J-Ax: la lite con Paolo Meneguzzi e la risposta a Samuele Bersani

Anche J-Ax questa estate non si è risparmiato con le frecciate e le liti social. Ha fatto parecchio parlare il suo scontro con Paolo Meneguzzi, in queste settimane. Oggi il rapper spiega che inizialmente l’ha divertito rispondere alla provocazione del collega. Ma quello toccato dal cantante di Verofalso è un tema caldo per lui.

“Negli ultimi anni c’è risentimento verso la musica che va e penso che anche altri siano stanchi di sentirsi dare del fallito quando non azzecchi il pezzo e del marchettaro quando imbrocchi la hit. Ho sempre l’impressione che ci siano i vecchi che dicono ai giovani che la loro musica fa schifo, penso anche a Samuele Bersani”

Qui tocca anche un’altra polemica che sta facendo parlare. Bersani ha sostenuto che molti trapper senza autotune non sanno cantare. J-Ax entra ancora di più nel dettaglio, spiegando ciò che pensa sulla questione, senza nascondersi dietro un dito:

“Bersani per me è uno dei più grandi, però partire dal fatto che si è staccato l’autotune a Sfera Ebbasta per dire che fa schifo è un discorso ignorante perché l’autotune nella trap è un effetto che va usato in un certo modo. Tecnicamente, per renderlo bene, bisogna stonare apposta. Sfera è uno dei più bravi a usarlo e Bersani queste cose le dovrebbe sapere”

J-Ax: il ritorno degli Articoli 31, poi parla di Annalisa e Amadeus

Mentre è arrivata la pace con Fedez, J-Ax ha riaccolto un altro suo storico amico nella sua vita, ovvero Jad, con cui oggi torna a formare gli Articolo 31. A un certo punto, non si sopportavano più. Hanno trascorso circa 10 anni insieme e probabilmente il troppo tempo vissuto “chiusi insieme in un furgone” ha poi portato alla rottura. Ma ciò che è accaduto in passato è ormai un lontano ricordo.

Riserva bellissime parole per Annalisa, con cui insieme a Fedez sono tra gli artisti più ascoltati questa estate. Non crede, però, che Disco Paradise abbia permesso di lanciare l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel successo. Anzi, pensa invece che lei abbia dato un contributo a lanciare il brano.

“Ho sempre pensato che Annalisa meritasse il posto nel pop che finalmente ha. Però aveva successo anche prima, un conto è il successo, un conto è diventare mainstream, quando ti conosce anche chi non segue la musica. Adesso è imprescindibile, fa pop sapendo di fare pop e senza essere la paladina di nulla”

Ma secondo lui c’è un limite d’età per la musica leggera? Per rispondere a questa domanda, pone l’attenzione su Gianni Morandi o i Pooh: “Venivano criticati anche loro, ora sono dei mostri sacri”. Infine, J-Ax ricorda la sua partecipazione al Festival di Sanremo. A qualche mese di distanza, ricorda quel momento “un po’ in stile Fantozzi”.

Di sicuro è stata per lui “un’emozione bellissima”, ma allo stesso tempo si è anche stancato: “È un circo stressante”. Spiega oggi che ha partecipato al Festival perché Jad voleva farlo e anche perché “Amadeus ha fatto un lavoro straordinario”. E aggiunge: “All’opposto dei suoi detrattori, penso che dovrebbero fargli una statua in Rai”.