Fedez – Luis Sal: come si sono schierate le persone vicine a J – Ax

By

Il dissing tra Fedez e Luis Sal è probabilmente il tema più discusso sui social negli ultimi giorni. La famosa frase “dillo alla mamma, dillo all’avvocato“, pronunciata dallo youtuber, si candida ad essere il primo tormentone estivo, più di qualsiasi canzone latinoamericana. Nelle ultime ore, alcuni vip hanno detto la loro sulla vicenda, destinata, con ogni probabilità, a fare la storia dell’Internet.

Fedez contro Luis: come ha avuto inizio il litigio più seguito del momento

A dare inizio allo scontro a distanza tra i due conduttori di Muschio Selvaggio era stato un video caricato da Fedez sul canale Youtube del podcast, in cui raccontava la sua versione dei fatti sull’addio dell’ex amico Luis al progetto. La rottura sarebbe avvenuta dopo la collaborazione con Sanremo, che avrebbe scatenato una discussione tra i due. Poche ore dopo, a sorpresa, Luis ha caricato un video sullo stesso canale, rispondendo alle parole del rapper ed esponendo il suo punto di vista, con tanto di presentazione Power Point.

Da qui il tormentone “dillo alla mamma, dillo all’avvocato“, ormai onnipresente su qualsiasi social e divenuto virale. Se da un lato, il video suddetto aveva scatenato una successiva risposta di Fedez, la clip con la frase di Luis è stata ricondivisa anche da persone vicine al cantate J – Ax, da poco riconciliatosi con Fedez. In un primo momento sarebbe stata la cognata del frontman degli Articolo 31 a postare la clip nelle Instagram stories. In un secondo momento, invece, la storia sarebbe stata ricondivisa dalla moglie di Space One, amico di J – Ax. Al video si accompagna una didascalia: “Avvocatoooo“.

Intervengono persone vicine a J – Ax: cosa succederà?

La mossa social non è passata inosservata ai più e chissà che non possa portare ad altre conseguenze, magari con una presa di posizione dello stesso J – Ax o ad un chiarimento, da parte dei diretti interessati, sul perché della storia Instagram. Al momento, né Fedez né Luis sono riusciti a trovare un punto d’incontro e il podcast Muschio Selvaggio sembra destinato a proseguire senza la presenza dello youtuber.

Dopo diverse settimane di silenzio su come mai Luis avesse lasciato il podcast, è arrivata la spiegazione di Fedez che, però, ha dato inizio ad un vero e proprio dissing a distanza. Di risposta in risposta sono emersi sempre più retroscena sul litigio tra i due che ha portato alla separazione. Adesso, anche persone vicine a J – Ax hanno fatto la loro mossa, in una storia che ha puntati su di sé gli occhi di Internet.