Paolo Meneguzzi: “J-Ax, passami Fedez. Ora facciamo sul serio”

Lo scontro a distanza tra Paolo Meneguzzi e J-Ax vanta ora un nuovo capitolo. Da diversi giorni a questa parte, infatti, i due si mandano frecciate sui social. L’incidente scatenante di questa vicenda era stata un’intervista del cantante, che aveva criticato il pop odierno, tirando in ballo anche Disco Paradise degli Articolo 31.

L’ironica telefonata di Paolo Meneguzzi a J-Ax: la nuova stoccata

“Pronto J-Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Mi passi Fedez per piacere perché io tenevo a parlare con lui in realtà. Bello il dissing, mi ha fatto ridere molto, ora però passami Fedez, facciamo sul serio un attimo, ciao” sono state le parole dette da Paolo Meneguzzi in un video social in cui simula una telefonata con J-Ax. La nuova frecciata del cantante era stata anticipata da una storia sul suo profilo Instagram:

“Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il Pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata…“.

J-Ax, poche ore prima, aveva lanciato una nuova stoccata al cantante, stavolta attraverso una canzone rap dal titolo Invidia del Peneguzzi. Il brano, pieno di attacchi nei confronti dell’artista pop, ha raggiunto il milione di visualizzazioni nel giro di poche ore dalla pubblicazione su Youtube. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto in questo lungo scontro social.

Dissing Meneguzzi – J-Ax: tutte le tappe dello scontro social

Tutto ebbe inizio con l’intervista di Paolo Meneguzzi, che aveva definito “deprimente” l’estate 2023 dal punto di vista musicale. A dimostrazione di quanto detto, il cantante prese come esempio Disco Paradise, tormentone degli Articolo 31, Fedez e Annalisa. La risposta di J-Ax non si fece di certo attendere. In una prima storia Instagram, il rapper aveva definito Meneguzzi come una copia di Tiziano Ferro ordinata su Wish, per poi, attraverso una seconda storia, andare nel dettaglio. “Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti” iniziava il lungo messaggio di J-Ax.

Paolo Meneguzzi era quindi tornato all’attacco, stavolta attraverso un post su Instagram. “Io credo negli ideali e tu nelle canne” il succo della nuova stoccata al frontman degli Articolo 31. J-Ax, quindi, ha affondato il colpo scrivendo e pubblicando Invidia del Peneguzzi, confezionando un brano in cui rispondeva punto per punto alle critiche che gli erano state lanciate. Il testo, inoltre, è sarcastico sul contenuto successo di Meneguzzi in America Latina. Diversi i passaggi in cui si fanno riferimenti alla stretta attualità: Giorgia Meloni, il Sanremo di Amadeus e il dissing tra Salmo e Luché sono alcuni esempi.

Rimane da capire se J-Ax, dopo questa nuova stoccata di Meneguzzi, tornerà all’attacco o meno. Sui social, gli utenti si sono divisi tra chi sostiene il cantante pop e chi invece ha scelto di difendere il rapper. Che possa continuare o meno, il dissing tra i due non è stato certo cosa di poco conto.