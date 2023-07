J-Ax, la canzone durissima su Paolo Meneguzzi: testo e significato

J-Ax ha preso carta, penna e… voce ed ha confezionato un pezzo rap durissimo nei confronti di Paolo Meneguzzi, con il quale ha avuto un rovente botta e risposta nei giorni scorsi. Riassumendo rapidamente: il cantante di VeroFalso ha criticato l’ex Articolo 31 sostenendo che faccia “marchette”, che sia “deprimente e che gli metta “tristezza”. Il riferimento era al brano estivo che Ax intona assieme ad Annalisa e Fedez. Insomma per Meneguzzi quel tipo di canzoni non sono pop, bensì prodotti senza ispirazione artistica e pensati solo per vendere.

Citazioni e riferimenti de “L’Invidia del Peneguzzi”

J-Ax aveva risposto senza troppo affondare il colpo, cosa che ha fatto nelle scorse ore quando ha pubblicato il pezzo nuovo di zecca “L’invidia del Peneguzzi”. Un testo rappato affilatissimo in cui risponde punto per punto alle critiche che gli sono state lanciate. Non solo: l’ex Articolo 31 arriva anche a sostenere che il manager di Meneguzzi, quando questo era in voga, truccava le classifiche Fimi. E ancora: il brano è imperniato pure di sarcasmo in relazione al non vasto successo che l’artista pop ha ottenuto in America Latina.

Inoltre il rapper ha infarcito il brano di riferimenti alla stretta attualità. Ad esempio ha menzionato il dissing avvenuto di recente tra Salmo e Luché, ha citato l’attuale premier Giorgia Meloni, ha nominato il Sanremo di Amadeus, ma anche musicisti che hanno fatto tv come Clementino, Guè Pequeno e Manuel Agnelli.

Come si diceva un testo pervaso da ironia, toni caustici e attacchi diretti. In chiusura, sempre con intenso e profondo sarcasmo,J-Ax ha invitato Meneguzzi a replicare con un pezzo come “L’avvelenata” di Francesco Guccini. Particolarmente corrosivo anche il passaggio in cui il cantante di “Non capivo che l’amavo” viene paragonato a Justin Bieber e Madonna.

“L’invidia del Peneguzzi”: il testo della canzone di fuoco di J-Ax

Di seguito il testo e il video della nuova canzone di J-Ax che, in poche ore, su You Tube, ha sfondato il milione di visualizzazioni.