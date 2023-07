J-Ax e Paolo Meneguzzi, volano gli stracci: veleni e attacchi

Nelle sue Instagram stories, J-Ax è partito all’attacco. Il frontman degli Articolo 31 ha risposto piccato alle recenti dichiarazioni di Paolo Meneguzzi. Il cantante di Verofalso, in un’intervista rilasciata a Mow Meg, aveva definito “deprimente” l’estate 2023 dal punto di vista musicale. Come argomentazione della sua tesi, Meneguzzi aveva fatto l’esempio di Disco Paradise, nota hit degli Articolo 31 in collaborazione con Annalisa e Fedez. La risposta di J-Ax non si è fatta attendere. Ecco cosa ha scritto.

J-Ax risponde sui social a Meneguzzi, poi il lungo sfogo

“Eh, ma sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro” ha scritto J-Ax nelle sue Instagram stories, mentre in sottofondo si udiva la nota canzone di Meneguzzi. In una seconda storia social, J-Ax ha articolato meglio il suo pensiero:

“Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al ‘pubblico che oggi non capisce più un c…o’. A tutti capita di fare canzoni che non ‘connettono’ col mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni. Se quando succede vi ritrovate in mano con un pugno di mosche, vuol dire che non avete una fan base che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream. Significa che avete fatto musica superficiale che non è entrata nel cuore della gente ma solo nelle orecchie, per poi uscirne dopo una stagione“.

Cosa aveva detto Meneguzzi? La precedente intervista

Come accennato in precedenza, Meneguzzi, nell’intervista sopra citata, era stato critico nei confronti delle canzoni che hanno caratterizzato l’estate 2o23. Il cantante aveva espresso una certa tristezza nel vedere persone che andavano sul palco a cantare pezzi come Disco Paradise. In un lungo appunto sul genere pop (svilito, a detta di Meneguzzi) aveva individuato in Blanco un cantante dalle ottime potenzialità, in grado di aprirsi porte di livello internazionale.

Paolo Meneguzzi, chi è: carriera in Italia, Sanremo e non solo

Paolo Meneguzzi, cantautore svizzero con cittadinanza italiana, debuttò nel panorama musicale italiano nel 2001, in occasione del Festival di Sanremo. La sua Ed io non ci sto più si classificò al settimo posto della sezione Nuove Proposte. In nome dell’amore, datato 2002, fu il suo primo singolo di successo in Italia. Al 2003 risale la canzone Verofalso, uno dei suoi singoli più noti in ambito radiofonico.

Nel 2004 prese nuovamente parte al Festival di Sanremo, classificandosi al quarto posto con la canzone Guardami negli occhi (prego). Ha partecipato alla kermesse canora anche nel 2005 e nel 2007, rispettivamente con i brani Non capiva che l’amavo e Musica. Tornerà al Festival anche nel 2008, con la canzone Grande.

Oltre alla nota kermesse, Paolo Meneguzzi ha partecipato, negli anni, ad altri importanti eventi canori. Si ricordano, ad esempio, le edizioni del Festivalbar del 2003 e 2004, l’Eurovision Song Contest nel 2008 (in rappresentanza della Svizzera) e la prima puntata di Ciak… Si canta! nel 2011.