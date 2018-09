Perchè Fedez ha litigato con J-Ax e Rovazzi? C’entra Chiara Ferragni: il gossip

Perché Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi hanno litigato? Spunta il gossip su Chiara Ferragni

Inutile negarlo, la fine dell’amicizia tra Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi ha colpito tutti. In molti sono curiosi di saperne di più, soprattutto dopo che il rapper e lo youtuber non si sono presentati al matrimonio di Federico Lucia con Chiara Ferragni. Cosa è successo tra i tre? Perché non sono più amici? Perché hanno interrotto ogni tipo di collaborazione professionale, tanto da spingere J-Ax a lasciare la casa di produzione fondata con Fedez? I diretti interessati non hanno mai affrontato la questione pubblicamente. L’unico che ha speso qualche parola in più è stato Rovazzi, che si è detto dispiaciuto per la situazione. Dunque, al momento non si hanno conferme su quanto accaduto ma secondo un gossip riportato dal settimanale Spy la colpa sarebbe della Ferragni, neo moglie di Fedez.

Cosa c’entra Chiara Ferragni con J-Ax e Fabio Rovazzi

“Il matrimonio di Fedez e della Ferragni sarà un film documentario su Netflix. Sembra che abbiano percepito cifre da capogiro, si dice 500 mila euro. Voci sempre più insistenti mi confermano che Fedez ha litigato con J-Ax e Fabio Rovazzi per colpa della Ferragni che lo ha allontanato dai suoi amici musicisti. Se questa voce fosse vera lei sarebbe la nuova Yoko Ono italiana”, si legge sull’ultimo numero di Spy, nella rubrica di Madame Royale. Sarà vero? Di sicuro Chiara è stata la prima a smettere di seguire J-Ax e Fabio Rovazzi su Instagram. Con il cantante di Andiamo a comandare la web influencer ha trascorso più di qualche vacanza nel 2017, tra Miami e Los Angeles, quando il giovane era inseparabile da Fedez. Che sia successo qualcosa di irreparabile?

Le parole di Fabio Rovazzi sulla rottura con Fedez

“Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me. Abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo”, ha fatto sapere Fabio Rovazzi.