Rovazzi parla della rottura con Fedez: “Mi fa soffrire, non ci sarò alle sue nozze”

Rovazzi e la fine dell’amicizia con Fedez: il giovane cantante ammette di soffrire per questa rottura

Rovazzi e Fedez non sono più amici e questo ormai l’avevamo capito un po’ tutti. Se fino a qualche mese fa i due apparivano inseparabili nel vero senso della parola, ora le cose sono completamente cambiate. Infatti, nessuna foto li ritrae più insieme e ormai la loro amicizia sembra si sia conclusa definitivamente. A confermalo ci pensa Rovazzi, che si è lasciato andare a una lunga intervista al Corriere. Ovviamente non potevano mancare le domande sul suo attuale rapporto con il noto rapper. Mentre con J-Ax è tutto a posto, con Fedez la situazione è ben diversa. In particolare, il cantante non ha voluto rivelare i motivi per cui si sono separati in modo così drastico, ma ha ammesso di soffrire per la fine di questa amicizia. Ogni tipo di rapporto è importante nella vita di Fabio e anche quello con il rapper lo era. Proprio per questo non può fare a meno di provare un po’ di sofferenza e magari anche nostalgia di tutti i momenti trascorsi insieme. Oltre ciò, Rovazzi conferma che non sarà presenta al matrimonio dei Ferragnez.

Rovazzi e Fedez non sono più amici: Fabio non sarà presente al matrimonio dei Ferragnez

Rovazzi ha ammesso di soffrire per la fine dell’amicizia con Fedez: “Certo. I rapporti sono la cosa più bella nella vita”. Il cantante, che ora si sta godendo il successo del nuovo singolo Faccio quello che voglio, non prenderà parte al matrimonio del vecchio amico e di Chiara Ferragni. Nonostante non fosse presente durante la nascita del piccolo Leone, Rovazzi ha rivelato di aver comunque fatto gli auguri alla coppia. “Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura”, ha continuato il giovane cantante nel corso dell’intervista. In conferenza stampa aveva rivelato che al momento spera che i rapporti un giorni si risanino. Secondo Rovazzi “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose”. Nel frattempo, con J-Ax l’amicizia prosegue per il meglio.

Rovazzi e la nuova vita: nuova casa per il cantante

Intanto, Rovazzi sta dando una vera e propria svolta alla sua vita. Con l’uscita del nuovo singolo, ora ha anche cambiato casa. Non è un attico extralusso come quello di Fedez, ha rivelato il cantante, che però ci ha tenuto a precisare: “Se dovessimo votare dove vivono gli artisti, vince Al Bano”. Per lui il suo nuovo appartamento è una casa normale, che è composta da tutte le stanze necessarie.