Rovazzi e gli auguri a Fedez per la nascita di Leone: il cantante racconta la verità

Fabio Rovazzi non ha fatto gli auguri a Fedez per la nascita di Leone? La verità raccontata dal cantante di Andiamo a comandare

Che i rapporti tra Rovazzi e Fedez non siano più quelli di una volta è stato ormai assodato. Il cantante di Andiamo a comandare, interpellato sulla questione, ha recentemente spiegato che è stata una divergenza di opinioni che li ha spinti a prendere strade diverse. In un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Oggi, però, a Rovazzi è stato chiesto ancora una volta di tornare a parlare di Fedez e della presunta lite che ha messo fine alla loro collaborazione. Sulla questione, tuttavia, Rovazzi ha voluto precisare che, tra lui e Fedez, non c’è stato “Nessun dramma” e “Nessuna chiusura” definitiva. “La vita, come il lavoro, è un percorso in continua evoluzione” ha spiegato il cantante “I cambiamenti non implicano necessariamente la chiusura dei rapporti”. I mancanti auguri per la nascita di Leone? Pare che la notizia riportata da alcuni siti di gossip non sia vera.

Rovazzi parla di Fedez e della nascita di Leone: “È diventato papà ha altre priorità”

Durante l’intervista Rovazzi ha avuto modo di dire la sua anche sulla nuova vita di Fedez come padre e marito. “Federico ha una nuova vita, ha altre priorità e ha altre priorità” ha dichiarato il cantante. Ma è vero che, a seguito della rottura con il rapper, Fabio Rovazzi non ha nemmeno fatto gli auguri a lui e a Chiara Ferragni per la nascita di Leone? “Pur non dovendo dare conto dei messaggi che invio privatamente” ha risposto il cantante “Dico che invece gli auguri sono stati fatti”.

Rovazzi e gli auguri all’amico Fedez per la nascita di Leone: sono stati fatti, ma non subito

La notizia dei mancati auguri di Rovazzi a Fedez, però, inizialmente un fondo di verità forse ce l’avevaaveva. Fabio, infatti, per congratularsi con l’amico per il lieto evento ha aspettato un po’. Quando li ha fatti? “Non nell’immediato” ha spiegato “Credo che certi eventi così importanti debbano essere vissuti nell’intimità delle proprie pareti domestiche. Ed è giusto che anche un amico rispetti i tempi di gioie così grandi”.