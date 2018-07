Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore

Rovazzi e J-Ax dopo la lite con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni non passa inosservato

Rovazzi, J-Ax e Fedez hanno ormai ufficialmente interrotto ogni tipo di rapporto lavorativo-professionale. Modi di vedere e di pensare diversi avrebbero spinto i tre a dividersi anche se, sulla questione, a parte le ultime dichiarazioni di Rovazzi e qualche notizia di gossip, i diretti interessati poco hanno detto. Da quello che è trapelato, però, pare che i cantanti non siano riusciti a trovare un punto di incontro a seguito di alcuni disguidi sorti durante la loro collaborazione. Oggi, però, a fare scalpore è un gesto di una persona apparentemente esterna al trio. Stiamo parlando cioè di Chiara Ferragni che, come riportato da Chi, ha usato i social per mandare un chiaro segnale questa volta.

Chiara Ferragni prende le distanze da J-Ax e Rovazzi: ecco cosa ha fatto la compagna di Fedez

Chiara Ferragni, come riportato da Chi (e come verificato da noi), ha smesso di seguire sia Rovazzi che J-Ax sui social. Un gesto questo che non è passato inosservato agli autori della rubrica Chicche di Gossip del settimanale di Signorini che, prontamente, hanno ben pensato di dare la notizia. La decisione delle Ferragni, che ha sempre usato i social per comunicare col mondo, oggi altro non sembra che una sintesi chiara di quelli che sono gli attuali rapporti tra lei, la sua famiglia e i due cantanti che si sono allontanati da Fedez.

Rovazzi spiega i motivi della lite con Fedez: “Abbiamo in mente delle idee differenti”

La settimana scorsa, durante la conferenza stampa del suo ultimo singolo, Fabio Rovazzi ha finalmente svelato i motivi che lo avrebbero fatto litigare con Fedez. “Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me” ha dichiarato il cantante di Andiamo a Comandare “Abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo”.