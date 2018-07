Fabio Rovazzi svela finalmente perché ha litigato con Fedez

Perché Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? Le dichiarazioni del cantante di Andiamo a comandare

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Fabio Rovazzi ha finalmente rotto il silenzio. E spiegato il motivo per il quale ha litigato con Fedez, il suo pigmalione. Cosa è successo tra i due? Uniti dal lavoro, Rovazzi e Fedez erano riusciti a instaurare un ottimo rapporto anche nel privato. Poi, all’improvviso, poco prima della nascita di Leone, sono spariti i selfie tra i due artisti. Quali sono stati i motivi dell’allontanamento? Fabio ha preferito non scendere nei particolari, ma si è limitato a chiarire che la rottura con Federico è nata dopo alcune visioni differenti. Nonostante tutto, il cantante di Andiamo a comandare è e sarà sempre grato al compagno di Chiara Ferragni per averlo introdotto in un mondo non facile come quello della musica.

Cosa ha detto Rovazzi sul litigio con Fedez

“Non amo parlare dei ca..i miei, è una cosa che detesto. Detto questo, sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all’inizio e per la mano che mi ha dato”, ha premesso Fabio Rovazzi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova canzone Faccio quello che voglio. Rovazzi ha poi aggiunto:“Ringrazio Fede (Federico Lucia è il vero nome di Fedez, ndr) per quello che ha fatto per me all’inizio, per la spinta che mi ha dato e per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo”.

Rovazzi non sarà al matrimonio di Fedez e Chiara

Dunque, Fabio Rovazzi non esclude la possibilità di fare pace, un giorno, con Fedez. Quest’ultimo, intanto, continua a mantenere il massimo riserbo sulla faccenda. Il rapper preferisce non sbottonarsi sull’argomento e per ora si è limitato solo a depennare il nome di Rovazzi dalla lista degli invitati al suo matrimonio con Chiara Ferragni.