Pechino Express, Carrara vs Caressa: ecco com’è andata a finire

In seguito alla finale andata in onda giovedì 9 maggio su Sky Uno, alle 12.45 del mattino seguente si è tenuta la conferenza stampa con le tre coppie finaliste di Pechino Express – La rotta del dragone. I Pasticcieri, squadra vincitrice, le Amiche ed Italia-Argentina hanno risposto alle domande dei giornalisti collegati. Tra curiosità, aneddoti legati al viaggio, retroscena e momenti di evidente commozione, i concorrenti hanno parlato anche dei diversi rapporti che si sono venuti a creare tra di loro. In particolare noi di Gossipetv abbiamo chiesto ai Pasticcieri come è andata a finire con Fabio Caressa. Ecco come ci hanno risposto.

L’eliminazione dei Caressa da parte dei Pasticcieri ha fatto parecchio discutere il web. Fabio e sua figlia Eleonora erano difatti tra i concorrenti più amati dai telespettatori a causa del loro bellissimo rapporto padre-figlia. La decisione dei Carrara di eliminare proprio loro è giunta parecchio inaspettata, lasciando spiazzato lo stesso Fabio. Quest’ultimo non l’ha presa molto bene, tanto che al momento dei saluti ha deciso di stringere la mano a tutti tranne che a Damiano e Massimiliano. Entrambe le squadre sono tornate più volte sull’argomento, in particolare il telecronista sportivo ha raccontato in diverse interviste di essere rimasto deluso poiché tra lui e Damiano c’era un rapporto di amicizia ed avevano anche gareggiato insieme in una delle prove. Nel corso di queste settimane i fan del programma si sono quindi domandati come sia andata a finire tra i due e se abbiano avuto modo di chiarirsi.

Carrara vs Caressa: com’è finita

Durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, i Carrara hanno finalmente risposto a riguardo, rivelando lo stato attuale del loro rapporto con Fabio Caressa. In particolare è stato il maggiore dei fratelli a spiegare l’evoluzione della questione, essendo lui quello maggiormente coinvolto.

Qui di seguito quanto dichiarato da Damiano a Gossipetv:

Quando uno decide di partecipare ad un gioco come Pechino Express che è una gara, purtroppo a volte siamo costretti a prendere delle decisioni. Sicuramente noi non avremmo mai eliminato nessuno se si poteva. E’ veramente brutto. Abbiamo preso una scelta. Io avevo un’idea in testa, mio fratello un’altra e insieme s’è presa una scelta. Dopo un minuto Fabio si è arrabbiato, poi dopo ci siamo bevuti una birra tutti insieme quindi è finita tutta li.

Insomma stando alle dichiarazioni rilasciate sembrerebbe che la situazione si sia risolta velocemente ed i due abbiano chiarito del tutto.

Damiano ha poi aggiunto:

Non ce n’è da parlare più di tanto.

Lasciando intendere di non voler tornare oltre sulla questione e che ormai tra i due è acqua passata.