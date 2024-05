Pechino Express, Caressa, la delusione non passa: “Nello sport…”

In una recente intervista con il settimanale Oggi, Fabio Caressa e sua figlia Eleonora hanno parlato della loro esperienza nell’ultima edizione del reality show di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca Pechino Express. I due sono stati eliminati dalla coppia dei Pasticcieri. Proprio in merito al loro abbandono, il telecronista sportivo ha nuovamente ribadito la sua amarezza nei confronti dei Carrara. Ecco cosa ha detto nello specifico.

I Caressa, reduci dalla loro esperienza a Pechino Express, sono stati intervistati da Oggi. Padre e figlia hanno parlato a lungo del loro rapporto e di come la partecipazione al reality show lo abbia ulteriormente fortificato. L’affetto tra i due ha conquistato tutti, tanto che la loro coppia è stata una delle più amate dal pubblico. La loro eliminazione per mano dei Pasticcieri ha difatti scatenato numerose polemiche da parte dei telespettatori ed i Caressa sono usciti dal programma come i vincitori morali. Più volte Fabio ha parlato della decisione di Damiano e Massimiliano Carrara di eliminare proprio la sua squadra, dichiarandosi deluso dal comportamento dei due ed in particolare di quello del maggiore dei fratelli.

Il telecronista sportivo ha difatti affermato che non si aspettava una scelta simile da parte del pasticciere, con il quale aveva anche gareggiato in coppia in una delle prove della puntata in cui lui ed Eleonora hanno dovuto abbandonare il programma. Nell’intervista con Oggi, Caressa è tornato nuovamente sull’argomento e, a quanto pare, la delusione ancora non gli è passata.

Queste le sue parole al settimanale in merito all’eliminazione da parte dei Carrara:

Ci sono rimasto male, si è visto. Vengo dal mondo dello sport e nell’agonismo ci si augura di disputare la finale con il più forte, non con l’ultimo in classifica.

Stando alle sue parole, quindi, a Fabio non sarebbe andata giù la decisione dei Pasticcieri di eliminare le coppie che reputavano più forti. Da bravo sportivo, infatti, avrebbe voluto che la finale venisse disputata tra le squadre maggiormente meritevoli. Damiano e Massimiliano, tuttavia, hanno ribadito più volte di stare giocando per vincere e di conseguenza di voler eliminare chi reputano più temibile.

Il rapporto padre-figlia

Nel corso dell’intervista i Caressa hanno parlato anche del loro bellissimo rapporto padre-figlia. Eleonora ha spiegato come i loro caratteri si compensino l’uno l’altro. Fabio è difatti più impulsivo essendo un ariete mentre lei è più riflessiva ed equilibrata come ogni bilancia. I due hanno parlato anche di come questo viaggio nei paesi dell’Asia li abbia ulteriormente uniti, portandoli a condividere momenti di grande intensità emotiva. Alla domanda se abbiano mai litigato hanno spiegato come i loro litigi durino soltanto pochi secondi, a Fabio la rabbia passa difatti subito. Inoltre il telecronista sportivo ha rivelato come sua moglie Benedetta Parodi sia stata contenta che abbia scelto di fare l’esperienza di Pechino Express con la figlia Eleonora e non con lei, non essendo un’amante delle competizioni di questo tipo.