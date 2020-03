Pechino Express 2020 eliminati settima puntata, la rivincita delle Collegiali

By

Pechino Express, la settima puntata di martedì 24 marzo 2020: cosa è successo nella tappa

Siamo giunti alla settima puntata di Pechino Express 2020, che è andata in onda martedì 24 marzo. Cinque coppie rimaste in gara: Gladiatori, Wedding Planner, Top, Collegiali e Mamma e Figlia. Anche stasera c’è stata la prova vantaggio, nella seconda città di questa settima tappa, che si è conclusa nella città di Wuzhou. Prima di partire, le coppie hanno scelto un piatto piccante da mangiare e a seconda del grado di piccantezza hanno aspettato un certo numero di minuti prima di cominciare la tappa. Solo le Collegiali hanno scelto un grado di piccantezza medio, le altre coppie hanno mirato in alto. Questo l’ordine di partenza: Wedding Planner, poi le Top sono partite subito. Le altre tre coppie hanno preferito la penalità e hanno aspettato dieci minuti.

Settima puntata Pechino Express 2020: le Top dichiarano guerra ai Wedding Planner ma penalizzano le Collegiali

Una tappa cominciata con le scintille e i paroloni tra Mamma e Figlia, che si sono ritrovate penultime prima di raggiungere il libro rosso. Le prime due coppie arrivate e che si sono classificate per la prova vantaggio sono state Collegiali e Top, mentre i Wedding Planner sono arrivati terzi, subito dopo di loro. A spuntarla sono state le Top, che hanno guadagnato un posto nella classifica finale. Le due ragazze hanno assegnato l’handicap alle Collegiali, che sono partite per ultime e non l’hanno presa molto bene. Dayane e Ema hanno spiegato di voler penalizzare le coppie più forti. Una particolare missione aspettava le coppie nell’ultimo giorno della tappa: spostare delle anatre da un recinto a un altro. Le coppie si sono poi ritrovate tutte allo stesso incrocio, tranne le Collegiali che hanno trovato un passaggio diretto. Gli ultimi a ripartire sono stati i Gladiatori, ma il colpo di scena è stato un altro…

Eliminati Pechino Express 2020, chi è uscito nella settima puntata

Nel viaggio verso il traguardo c’è stato un inconveniente per le Top: si sono addormentate e non si sono accorte di essere sulla strada sbagliata! Saranno riuscite a recuperare? Questa la classifica, che conteggia già il vantaggio delle Top:

Le Collegiali I Wedding Planner Le Top Mamma e Figlia I Gladiatori

Le Collegiali hanno dovuto scegliere stasera tra Gladiatori e Mamma e Figlia. Dopo averle salvate la settimana scorsa, nella settima puntata di Pechino Express 2020 Nicole e Jennifer hanno eliminato Soleil e Wendy. La busta nera ha indicato la tappa come eliminatoria, per cui Mamma e Figlia sono state eliminate a Pechino Express. Nella prossima puntata una coppia sarà ai ferri corti!