Mamma e Figlia Pechino, scintille tra Soleil e Wendy: “Pazza, ridicola”

Pechino Express 2020, scintille tra Mamma e Figlia: Soleil litiga con sua mamma Wendy

Mamma e Figlia a Pechino Express litigano spesso, ma nella settima puntata abbiamo visto scintille! Per Soleil Stasi e mamma Wendy la tappa non è cominciata bene e sin dalla ricerca del primo passaggio Soleil ha ripreso la madre. Wendy aveva dimenticato la giacca e stava pensando a come avrebbe fatto durante il viaggio, ma Soleil subito l’ha rimproverata e l’ha invitata a cominciare il viaggio con lo spirito giusto. In macchina però hanno avuto di nuovo un battibecco, con tanto di frase epica di Soleil alla madre: “Andrai in casa di cura molto prima del previsto”. Mentre cercavano un altro passaggio, Soleil ha chiesto un’informazione a un passante ma Wendy le ha detto che non c’era bisogno.

Soleil attacca mamma Wendy a Pechino Express: “Ridicola, urli e fai la pazza”

“Ridicola quando fai così”, ha detto Soleil alla madre. Lei ha trovato un passaggio, che però hanno perso perché Wendy era lontana e questo ha mandato su tutte le furie Soleil! L’ex corteggiatrice ha avuto un pesante sfogo: “Sembri una pazza sclerata. Mi continui a trattare di me..a, continui a sclerare. Io non riesco a collaborare quando urli e fai la pazza. Io sto provano a non discutere e continui a sclerare. Sembri una pazza, è una rottura di co…ni questo tuo atteggiamento”. Quando la mamma ha cercato il dialogo, Soleil non ne ha voluto sapere: “Smetti di rompermi i co….ni e fermiamo una macchina. Non mi parlare di nulla di quello che faccio, grazie”.

Mamma e Figlia Pechino Express, litigio senza fine nella settima puntata

Preso il passaggio, il clima era molto teso. “Comunque è incredibile come riesci a essere carina e gentile con gli altri e non con me”, ha detto Soleil a Wendy. La mamma ha provato a fare pace con lei, ma non c’è stato verso: “Pace falla prima con te stessa e poi la fai con me. Io non ho voglia di vivere questo. Non dire nulla, quando riesci a parlarmi con amore, tranquilla…”. Wendy ha provato a spiegare che non era arrabbiata con lei, perciò non deve arrabbiarsi a sua volta. La Stasi però era arrabbiata eccome: “Lo sono perché vai a sabotare il gioco per te stessa. A 50 anni potresti anche regolarti, no?”. Sarà finita qui? No affatto, perché anche mentre cercavano un alloggio per la notte hanno discusso!

Soleil a Pechino Express 2020 litiga con mamma Wendy, che si arrende: “Non si ferma”

Non riuscivano a trovare un punto d’incontro su come proseguire la gara: “Non voglio più sentirti in questo modo, qualsiasi cosa ti fa felice facciamola”, ha detto Soleil. Poi si è seduta su un muretto e non aveva intenzione di proseguire il percorso, fino a quando ha chiesto alla mamma di calmarsi ma in realtà quella nervosa tra le due sembrava essere proprio Soleil! “Non si ferma, non vuole calmarsi. Credo che sia la luna piena”, ha commentato Wendy. Soleil non ha mollato la presa: “Magari se ci riscambiano le coppie ti senti meglio. Vai pure!”. Alla fine Wendy ha abbracciato sua figlia ed è tornato il sereno a Pechino Express 2020, ma è stata la loro ultima puntata.