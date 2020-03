Anticipazioni Pechino Express 2020 ottava puntata: scontro tra le Top

Pechino Express 2020 anticipazioni prossima puntata, cosa succederà nell’ottava tappa

Martedì 31 marzo andrà in onda l’ottava puntata di Pechino Express 2020: le anticipazioni ci preparano a una sfida agguerritissima. Enzo Miccio non ha intenzione di cedere il passo agli avversari, ma le Top si sono subito dimostrate determinatissime a battere i Wedding Planner. La vittoria non è così lontana e ogni scelta è fondamentale, ogni strategia può rivelarsi vincente. Forse non quella di Gladiatori e Wedding Planner, che pare abbiano un accordo per andare avanti insieme, ma è tutta una supposizione. Dayane e Ema si sono ripromesse di superare Enzo e Carolina nella gara, sperando addirittura di eliminarli! Non ci sono riuscite ovviamente, ma chissà cosa succederà la prossima settimana. Passiamo adesso alle anticipazioni di Pechino Express 2020.

Anticipazioni ottava puntata Pechino Express 2020: le Top litigano!

Nell’ottava puntata di Pechino Express 2020 ci aspettano di sicuro momenti molto divertenti. Abbiamo visto i Gladiatori salire su un palco e attirare l’attenzione del pubblico. Nicole delle Collegiali in bicicletta inoltre ha urlato di aver bisogno di soldi: per un passaggio oppure per una missione? Intanto le due ragazze del Collegio pare confermeranno di essere sulla cresta dell’onda: “Avete paura eh!”, dirà Nicole in confessionale. Hanno vinto le ultime due tappe e chissà… non c’è due senza tre! Ma soprattutto rischierà di scoppiare una delle coppie favorite alla vittorie: le Top litigheranno! Dayane arriverà al punto di dire a Ema: “Stai attenta a come parli con me!”. Infine, Costantino Della Gherardesca sventolerà la bandiera nera.

Pechino Express 2020, i possibili eliminati della prossima puntata: i Gladiatori a rischio

Le Collegiali sono state la vera sorpresa della settima puntata, perché hanno confermato la loro crescita classificandosi prime per la prova vantaggio stasera. Ma soprattutto hanno spiazzato tutti vincendo anche la settima tappa! Hanno deciso di eliminare Mamma e Figlia, ma spiegando così la loro scelta: hanno ritenuto più forti Soleil e Wendy perché in crescendo nel percorso, a differenza dei Gladiatori che perdono terreno. Saranno proprio loro i prossimi eliminati di Pechino Express 2020? Appuntamento a martedì 31 marzo per scoprirlo!