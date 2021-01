Parietti prima della diretta del GF Vip tuona su Dayane: il post fiume divide

Alba Parietti, poco prima della puntata in prime time del 25 gennaio del Grande Fratello Vip, ha consegnato ai suoi profili social un post fiume, scagliandosi contro Dayane Mello. La modella brasiliana non viene mai nominata esplicitamente, ma è più che evidente che il messaggio della 59enne torinese sia proprio indirizzato alla sudamericana. Non solo: Alba si è appellata direttamente anche al GF Vip e ad Alfonso Signorini, chiedendo un intervento sull’ex compagna di Stefano Sala. Ma che cosa ha provocato il disappunto della Parietti?

Durante la settimana appena trascorsa Dayane è finita nel calderone mediatico per un paio di episodi: prima quando ha dato del “malato mentale” a Tommaso Zorzi, alle prese con degli attacchi d’ansia. Poi quando ha rilasciato un’esternazione non troppo felice nei confronti di coloro che hanno la “panciona”.

Dichiarazioni su cui ha voluto tornare la Parietti. Alba, nel suo lunghissimo post, taggando Signorini e il GF Vip, ha ricordato come abbia avuto una madre “meravigliosa che aveva problemi psichici”. Non solo: ha raccontato anche di essere “nipote di uno zio schizofrenico Due persone profonde, poetiche, colte e sensibili”.

A questo punto la torinese ha chiesto “rispetto per il prossimo nonostante la patologia”. E ancora: “Tralascio l’infelice battuta orribile su le persone con “ la pancia” quando ogni giorno dobbiamo combattere con ragazze che soffrono di disturbi alimentari sempre legati a disagi psichici. Oppure persone che semplicemente si piacciono e vivono serenamente con qualche chilo in più”.

La Parietti ha quindi rimarcato “la responsabilità” del programma, affermando che Alfonso “è molto sensibile a questi temi”. Alba ha anche battuto sul tasto dell‘infanzia per nulla facile di Dayane, sostenendo che “l’infanzia difficile dovrebbe insegnare perché, se non ci serve per migliorare, il dolore da solo non serve che a ricreare altro dolore agli altri”.

Quindi ha ricordato che quando suo figlio Francesco, durante il percorso al GF Vip, ha rivolto frasi inqualificabili nei confronti della modella brasiliana, lei stessa si è schierata apertamente contro di lui, richiedendone la squalifica. Alla luce di ciò la piemontese chiede ora che “scuse nella difesa di persone che soffrono di disturbi psichiatrici, alimentari”.

Grande Fratello Vip, l’intervento di Alba Parietti spacca i fan

Il lungo post della Parietti ha spaccato i fan del reality. Il messaggio è stato commentatissimo: c’è chi si è schierato con lei, sposando i suoi ragionamenti e chi l’ha attaccata, sostenendo che sia stata doppiopesista. In molti le hanno ricordato che Zorzi in tempi non sospetti ha dato della psicopatica a Stefania Orlando, puntualizzando che però nei confronti dell’influencer milanese Alba non ha speso alcuna parola di critica. Altri ancora hanno menzionato nuovamente le uscite di Francesco Oppini tutt’altro che cavalleresche verso Dayane. In questo caso, però, la Parietti ha chiesto scusa più volte, scagliandosi lei stessa contro il figlio.