Nuova gaffe per Dayane Mello. Per la 31enne è in arrivo la squalifica al Grande Fratello Vip? Sono in molti a chiederla in seguito alle recenti dichiarazioni della modella sudamericana. Al momento la produzione non si è pronunciata a riguardo ma le ultime esternazioni di Dayane hanno ferito più di qualcuno. Dopo aver praticamente dato del “malato di mente” al coinquilino Tommaso Zorzi, la Mello ha pronunciato parole che rimandano al body shaming.

Tutto è partito da Andrea Zenga, che si è lamentato dei chili in più accumulati da quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia. Dayane Mello ha cercato di confortare l’amico ma le sue parole sono sfociate nel body shaming:

“Se tu con il tuo fisico ti devi vergognare pensa a quelli che hanno la panciona, che cosa dovrebbero fare?”

Una dichiarazione che non è proprio piaciuta ai fan del Grande Fratello Vip, che in queste ore hanno scatenato una vera e propria bufera sui social network. Nella questione è intervenuta anche Elisabetta Gregoraci, che si è mostrata piuttosto dura nei confronti di Dayane Mello.

L’ex moglie di Flavio Briatore si è detta “poco stupita” di tali affermazioni visto quello che ha mostrato l’ex compagna di Stefano Sala fino ad oggi. La Gregoraci ha poi invitato Dayane e l’amica Carlotta Dell’Isola a pensare alla loro vita visto che hanno criticato gli aerei che i fan hanno inviato nei giorni scorsi alla soubrette.

In difesa di Dayane Mello è invece scesa l’amica Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. L’italo-americana ha puntualizzato che Dayane ha sbagliato ma che non possono essere presi nei suoi confronti provvedimenti così drastici come una squalifica.

Soleil ha ricordato che altri casi sono stati puniti da Alfonso Signorini con delle semplici ammonizioni, come accaduto qualche mese fa con Francesco Oppini, che ha offeso prima Dayane Mello e poi Flavia Vento. Dopo le critiche del pubblico e la ramanzina del conduttore il figlio di Alba Parietti ha chiesto scusa.

E mentre la polemica divampa Dayane Mello rischia di diventare la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane è molto amata soprattutto nel suo paese natale, dove un nutrito gruppo di sostenitori continua da settimane a votarla tramite il sito web della trasmissione.