GF Vip Gregoraci dura su Dayane: una parte di pubblico vuole la squalifica

Elisabetta Gregoraci, nonostante abbia abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip da più di un mese, continua a essere a tutti gli effetti una delle protagoniste del reality show. In modo indiretto, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore non smette di essere accostata al programma di Canale 5. E spesso, coloro che fanno emergere il suo nome non sono altri che alcuni concorrenti che sono rimasti nella dimora di Cinecittà. Un fatto che ha mandato su tutte le furie la conduttrice calabrese nelle scorse ore. Non solo: Elisabetta è tornata anche a scagliarsi contro Dayane Mello, con la quale non ha avuto un buon feeling durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Di recente, fatto piuttosto curioso, sono passati degli aerei sopra la dimora che ospita i partecipanti del GF Vip; aerei che hanno riportato messaggi di sostegno per Elisabetta, che però, come è arcinoto, non è più in gioco. Carlotta ha insinuato che dietro ai ‘voli’ celebrativi ci sia proprio la Gregoraci (teoria alquanto fantascientifica), mentre Dayane Mello si è chiesta con ironia se l’ex di Briatore si sia fidanzata con “quello degli aerei”. Uscite per nulla apprezzate dalla calabrese che su Instagram, a chi le ha fatto notare la vicenda, ha risposto con un secco: “Basta, pensassero alla loro vita”.

GF Vip Elisabetta contro Dayane: il pubblico chiede la squalifica della brasiliana

Una fan le ha poi domandato cosa ne pensasse delle gravi frasi pronunciate nelle scorse ore dalla modella brasiliana nei confronti di Tommaso Zorzi (Dayane ha dato del “malato mentale” all’influencer milanese). “Non ho visto, ma conoscendola non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti come è fatta”, ha tuonato Elisabetta, mostrando una volta di più la sua distanza dalla sudamericana. Sempre in riferimento alle esternazioni della Mello, oggi su Twitter c’è stata un’ondata di proteste da parte di molti telespettatori del reality tanto che è finito in tendenza per alcune ore l’hashtag #fuoriDayane.

Difficile che possa arrivare una squalifica per la modella: probabile invece che Alfonso Signorini, durante la diretta in prima serata di lunedì 25 gennaio, faccia una predica a Dayane e le chieda di rettificare quanto detto contro Zorzi.