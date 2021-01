Gf Vip, Dayane: “Zorzi favorito dagli autori perché ha problemi mentali”

Dayane Mello sul piede di guerra al Grande Fratello Vip. Come trapelato da un video che sta girando in rete e che trovate più in basso, nella serata di sabato la 31enne ha attaccato la produzione del programma facendo pesanti insinuazioni. A detta dell’ex compagna di Stefano Sala gli autori farebbero di tutto per favorire Tommaso Zorzi a discapito degli altri concorrenti. E Dayane ha fatto un esempio che ha lasciato tutti di stucco…

Secondo Dayane Mello gli autori del Gf Vip riprodurrebbero nella Casa più spiata d’Italia solo canzoni che piacciono a Tommaso Zorzi, in modo da aiutarlo a gestire la sua ansia e i suoi attacchi di panico. La giovane si è sfogata mentre sistemava la cucina insieme a Samantha De Grenet, Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e Carlotta Dell’Isola.

Le altre gieffine hanno ascoltato il discorso di Dayane Mello ma sono rimaste in silenzio. Queste le parole della sud americana, che tanto stanno facendo scalpore in queste ore sui social network:

“Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*****i. Quindi non mi va bene. È una festa, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*** così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”