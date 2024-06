Paolo e Letizia: “Il bacio? Ecco come è andata!” Risposta surreale

Ha fatto più guai il compleanno di Letizia Petris che la grandine! La fotografa cresciuta nella comunità di San Patrignano voleva solo festeggiare i suoi 25 anni in compagnia dei suoi affetti più cari e dei suoi coinquilini del Grande Fratello! Ma più si scava a fondo, più vengono fuori dei drammi! L’ultimo, relativo alla possibile crisi tra lei e Paolo Masella, è stato l’ultima goccia. I due hanno finalmente rotto il silenzio e messo in chiaro le cose.

Negli scorsi giorni vi abbiamo fatto un po’ la telecronaca del compleanno di Letizia, protagonista del Grande Fratello, a partire dai grandi assenti come Garibaldi, Massimiliano Varrese e Alessio Falsone, per passare poi alla litigata tra Mirko e Perla e alla polemica suscitata da un video postato da Anita Olivieri. L’unica che non sembrava aver destato scompiglio era proprio la festeggiata, ma ci hanno pensato i social a trovare qualcosa di cui discutere! Stamattina vi abbiamo mostrato il video in cui Letizia si allontana da Paolo mentre lui cerca di baciarla: a vederli così sembravano davvero ai ferri corti e le voci su una crisi tra i due hanno iniziato a rincorrersi. I fidanzati però non ci stanno e hanno deciso di rispondere a tono a chi li vorrebbe in rotta di collisione!

”Si è fatta male all’anca!” La verità sul bacio mancato e le voci di crisi

Dopo il video che ritrae la Petris schivare il bacio di Masella, i loro fan già temevano che le cose tra i due non andassero più a gonfie vele. Quando le voci sulla loro crisi hanno iniziato a girare, Letizia ha postato sul suo canale privato di Instagram una smentita che non ha convinto molto. Si è limitata a dire di non dare adito ai gossippari e che lei non è tenuta giustificarsi su niente, riferendosi al perché avesse rifiutato il bacio. E allora giù di speculazioni! Per fortuna ci pensa Paolo Masella a mettere in chiaro le cose, ma la sua risposta è surreale! Su Instagram, il macellaio romano si rivolge direttamente ad Amedeo Venza, esperto di gossip, e chiede di smetterla di inventarsi cose che non esistono basate sul niente. Lui e Letizia stanno insieme, si amano e si sbaciucchiano.

Ma allora perché lei ha proprio evitato un bacio durante il suo compleanno? Sono cose che succedono, lo ricorda anche Masella, questa è la sua spiegazione su come sono andate le cose:

Fatela finita di dire e cercare cose che non esistono, quando io e Lety siamo insieme e ci diamo un bacio: ”Oddio lei si è scansata, non lo ama!” Ragazzi, sono cose che succedono, per qualsiasi motivo. Magari è scivolata e si è fatta male all’anca!

Ma come è scivolata e si è fatta male all’anca! Una risposta surreale a dir poco! Paolo e Letizia poi terminano il video con un lungo bacio e questo dovrebbe bastare a mettere a tacere le malelingue!