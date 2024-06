GF 8. Tensioni al party di Letizia: “…non si sono neanche salutati”

Dopo la fine dell’ultima edizione del Grane Fratello gran parte del cast sembrava essere rimasto in buoni rapporti. A confermarlo, gli stessi ex coinquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno più e più volte mostrato ai loro fan le uscite di gruppo attraverso i social. Nonostante questo, sappiamo che tra alcuni di loro non regnava l’armonia e che per altri i legami sono cambiati una volta spente le telecamere.

Ieri però, nelle storie Instagram di Letizia Petris abbiamo visto che la giovane ha compiuto 25 anni e che ha deciso di festeggiare il compleanno proprio in compagnia dei suoi ex compagni di avventura del reality. Anche se non era presente tutto il cast dell’edizione appena conclusa (alcuni assenti erano Giuseppe Garibaldi e Alessio Falsone), possiamo definire quella di Sabato sera una vera e propria reunion del GF 8.

Tra gli invitati al party, svoltosi prima al Samsara di Riccione e poi a Villa delle Rose, c’era ovviamente il fidanzato di Letizia Paolo Masella e la vincitrice del reality Perla Vatiero, accompagnata da Mirko Brunetti. Oltre a loro, a festeggiare c’erano anche Rosy Chin, Greta Rossetti, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni, Federico Massaro, Angelica Baraldi e Anita Olivieri, che ha fatto parlare di lei a causa di una gaffe imbarazzante.

Cosa è accaduto alla festa

Guardando le storie pubblicate dai volti nominati sopra, sembra proprio che quello di Letizia sia stato il party perfetto. Qualcuno però, ha rivelato che non è stato proprio così.

Già da ieri sera durante la festa infatti, circolavano voci sui social che giuravano che tra gli invitati alla festa dell’ex gieffina c’era della tensione. La notizia è stata confermata poco fa da Amedeo Venza.

Tramite Instagram, l’esperto di gossip ha svelato che i rumors sono veri. A quanto pare, nel corso del super party ci sarebbe stata della maretta tra alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Addirittura c’è chi non si è neanche rivolto la parola. Ecco le dichiarazioni di Amedeo Venza pubblicate nelle storie del suo account:

Durante i festeggiamenti di compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni concorrenti del GF c’era un po’ di maretta… alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato

Nonostante i festeggiamenti dunque, il clima non sembrava essere tra i più distesi. Attualmente però, non sappiamo i nomi di coloro che hanno creato tensioni durante la festa. Certo è che, anche se queste dichiarazioni non sono state confermate da nessuno dei diretti interessati, possiamo ritenere questo scenario del tutto plausibile. D’altronde sappiamo bene che i battibecchi tra membri del cast non sono mai mancati, come quello tra Anita e Perla.