GF Anita, “sembra di stare allo zoo”: ma la folla non è per lei (video)

Ennesima figuraccia per l’ex gieffina Anita Olivieri. Ma, si proceda con ordine. Anita è stata sicuramente una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, venendo eliminata poco prima della finale. La giovane ha diviso fin da subito il pubblico, conquistando molti fan, ma anche altrettanti haters. Il suo carattere frizzantino, oltre ai numerosi scontri con Beatrice Luzzi, l’hanno resa un personaggio molto discusso. Ultimamente, poi, è finita al centro del gossip dopo la fine della storia con l’ex coinquilino Alessio Falsone e i recenti contro l’ex fidanzato storico (lasciato proprio dentro la Casa più spiata d’Italia), che pare aver iniziato un flirt con Nicole Murgia. Ma, questa volta, Anita è finita nel mirino per un altro motivo.

Ieri, 8 giugno, Letizia Petris, ha compiuto 25 anni. L’ex gieffina ha festeggiato quest’importante data a Riccione, iniziando con un aperitivo e pranzo al locale Samsara (dove lavora come fotografa), per poi continuare la serata a Villa delle Rose. Tra i presenti, c’erano molti ex gieffini come il fidanzato Paolo Masella, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il compagno Riccardo Romagnoli. Ovviamente, la festa è stata documentata con numerosissime storie, video e foto in cui celebravano questa reunion gieffina.

Tra i tanti contenuti pubblicati, ce ne è stato uno in particolare che ha causato una forte polemica. Di cosa si tratta? Di un video condiviso da Anita Olivieri, dove ha inquadrato delle persone che erano in fila davanti ad un ristorante in via Ceccarini di Riccione. Prima di riprendere la folla di gente, la 26enne romana si è rivolta a Marco Maddaloni lasciandosi andare ad una frase che ha fatto storcere il naso a molti utenti. “Non lo so Marco, forse siamo strani noi, ma sembra di stare allo zoo. Aiuto”, ha detto.

Peccato che Anita abbia dedotto da sola che tutte quelle persone si fossero radunate per loro, quando, probabilmente, erano semplicemente in fila per entrare al ristorante. Insomma, non stiamo parlando di grandi star, ma di ragazzi che hanno partecipato al Grande Fratello, tra l’altro in un’edizione non particolarmente di successo. Ad ogni modo, il video ha scatenato una bufera sul mondo del web, dove gli utenti hanno criticato duramente l’ex gieffina. “Sono tutti lì per lei solo che ancora non lo sanno“, ha scritto un utente. “La tv fa malissimo“, ha commentato poi Gabriele Parpiglia.