Sanson-Murgia, Anita sgancia bomba: “Stanno insieme da mesi”

Anita Olivieri ha sganciato una bomba non da poco: il suo ex Edoardo Sanson e la gieffina Nicole Murgia starebbero insieme da mesi, addirittura da marzo. E lei ha le prove di questa relazione!

Che Anita sia una che dice le cose in faccia lo abbiamo visto tutti nei sette mesi di Grande Fratello, del quale è stata protagonista. Ieri vi abbiamo raccontato lo scoop che vede il suo ex Edoardo Sanson ritrovare l’amore tra le braccia di Nicole Murgia, attrice ed ex concorrente dell’ultimo GFVip. Vi avevamo detto che secondo gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, c’è qualcosa che puzza in questa coppia, ritenuta creata a tavolino per qualche paparazzata. Arriva finalmente la versione della Olivieri che non le manda a dire al suo ex, anzi, è proprio spietata nei suoi confronti.

“So delle cose sul tuo conto, meglio che non parli di me” Anita è una furia

Nella serata di ieri e durante il pomeriggio di oggi, Anita si è dedicata ai suoi followers, chiedendo loro di farle delle domande per chiacchierare un po’ e ovviamente tutti le hanno chiesto della fine dell’amore con Alessio Falsone e cosa ne pensa del presunto flirt tra il suo ex e Nicole Murgia. Per quanto riguarda Falsone è stata perentoria, non si sbottona molto: non si sono trovati e basta, non è successo niente di eclatante, hanno solo capito di non essere fatti per stare insieme. Quando poi tocca parlare del suo ex storico è un fiume in piena! Quando qualcuno le chiede perché ha cancellato tutte le foto vecchie con lui lei risponde che le ha guardate bene e allega l’emoji del cestino della spazzatura, e già questo dovrebbe far capire cosa ne pensa del rampollo di casa Sanson!

Arriviamo alle note dolenti. Qualcuno le chiede quanto ci sia di vero su quanto si dice su Edoardo e Nicole, Anita risponde una volta per tutte con una esclusiva: lei ha le prove che i due stanno insieme addirittura da marzo. Quindi quando lei era ancora nella casa del Grande Fratello e poco dopo la sorpresa di San Valentino in cui si professavano grande amore, lui già iniziava a frequentare la Murgia!