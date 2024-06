Nicole Murgia, finto flirt con l’ex di Anita? La coppia fa discutere

Brutte notizie per chi pensava che Anita Olivieri sarebbe corsa di nuovo tra le braccia di Edoardo Sanson dopo la rottura con Alessio Falsone. Il rampollo della famiglia Sanson, famosi imprenditori, ha messo una bella croce sopra alla sua decennale storia con Anita e si è consolato volando a Marrakesh con un’altra vippona molto nota al pubblico del GFVIP: Nicole Murgia.

Facciamo un breve riassunto per i non avvezzi al gossip su chi siano i protagonisti di questa storia estiva: Edoardo Sanson lo abbiamo conosciuto durante il Grande Fratello come fidanzato storico di Anita Olivieri. La loro storia durava da più di 10 anni quando si interrompe bruscamente prima dell’inizio del GF, ma durante il reality Anita riscopre i suoi sentimenti per l’ex, almeno fino all’ingresso di Alessio Falsone.Da quel momento Anita ha ritrattato tutto sull’amore per Sanson, facendolo arrabbiare e non poco. Nicole Murgia invece è un’attrice che ha iniziato sin da piccolissima a calcare i set televisivi, vincendo addirittura dei premi per il suo ruolo nella fiction Rai ”Tutti Pazzi Per Amore”. Torna sulle scene al Grande Fratello Vip nel 2022 e la sua partecipazione fa molto discutere vista la presenza nella casa del suo ex Andrea Maestrelli, con cui ha avuto un rapporto molto complesso.

Murgia e Sanson: il flirt estivo è solo una recita?

Le voci sulla frequentazione tra Edoardo e Nicole sono arrivate agli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, che hanno voluto subito vederci chiaro sulla situazione. Già, perché qualcosa non torna. Edoardo non avrebbe rivelato a nessuno di questa nuova frequentazione con Nicole e allo stesso tempo lei sui social ha continuato normalmente a postare storie dei suoi figli. Un chiaro depistaggio, secondo i gossippari, perché i due si trovano infatti in vacanza insieme a Marrakesh, ma perché questa segretezza? Scrupolo per mantenere la privacy o c’è qualcosa sotto? Secondo le fonti vicine alla nuova coppia, sarebbe stata proprio la Murgia ad avvertire i paparazzi della sua fuga d’amore con Sanson, facendo così girare le voci che la loro storia sia tutta una montatura per far parlare di sé e guadagnarsi qualche copertina. Una coppia da tenere d’occhio!