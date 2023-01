Un nuovo, delicatissimo argomento di discussione entra nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il tema del bullismo e della salute mentale nella puntata andata in onda stasera su Canale 5 Alfonso Signorini ha deciso (ahilui) di trattare anche quello della violenza domestica, ricevendo però aspre critiche da parte del popolo di Twitter.

L’occasione è nata grazie al blocco dedicato ad Andrea Maestrelli e a Nicole Murgia, i due vipponi che com’è noto in passato hanno avuto una relazione. Questa sera, di fronte a milioni di telespettatori che forse si erano persi quel dettaglio, Signorini ha deciso di svelare al pubblico i dettagli spinosi che Maestrelli, giorni fa, aveva raccontato sulla fine della relazione con l’ex.

Il bel concorrente aveva già anticipato a Edoardo Tavassi quello che era successo con Nicole Murgia e l’aveva fatto con un geniale escamotage, il cosiddetto “codice snap”. Con questo particolare tipo di linguaggio criptato, Maestrelli aveva raccontato all’amico che la Murgia “lo menava” e che era finito due volte in ospedale.

Stando al racconto (alcuni degli elementi sono stati confermati anche dalla Murgia) la discussione si era accesa a tal punto che la donna aveva effettivamente dato uno schiaffo all’ex, in preda alla furia. Si è anche parlato ampiamente di un piatto che avrebbe causato, a quanto pare, una ferita a Maestrelli stesso.

La questione, ad ogni modo, è estremamente delicata e lo stesso Andrea Maestrelli si è sentito in dovere di specificare che: “Quello che si doveva risolvere fuori è stato risolto fuori”. Ma a Signorini tutto questo non è certo bastato.

Ennesima bufera su Alfonso Signorini

Come spesso accade in questi casi, anche stavolta il conduttore è stato massacrato su Twitter. Sono in tanti ad essersi scagliati contro il presentatore, reo di aver sottolineato più volte di non voler parlare della questione fin troppo delicata ma, di fatto, continuando a chiedere a Maestrelli dettagli in merito. Qui sotto alcuni dei tweet più critici nei suoi confronti.

DAVVERO ANNI DI LOTTA E RISPETTO PER LA DONNA CALPESTATI DA ALFONSO SIGNORINI E UN REALITY SU CANALE 5 ! VERGOGNA #GFVIP @MedInfinityIT #SESSISMO #ORIANA #VERGOGNA — Matteo The Best (@matto_thebest) January 9, 2023

#alfonsosignorini ma con che faccia roteggi questa storia vergognosa,noi guardiamo il rogramma #gfvip — Bealzabetta (@mariagifabre) January 9, 2023

“ non voglio assolutamente dire che Nicole è una donna violenta “

Alfonso Signorini anche oggi poteva dire qualcosa di sensato e invece no.

Lanciare un piatto, dare uno schiaffo è violenza #gfvip — c.???? (@nonsonosimpi) January 9, 2023

Cos’è come funziona il codice snap

Il codice snap è un particolare tipo di linguaggio che sfrutta lo schioccare delle dita. L’emittente del messaggio suggerisce al suo interlocutore la prima lettera di una parola utilizzando una frase (“Mi stai sentendo?” per la M, per esempio); la vocale seguente sarà indicata contando il numero delle volte in cui verranno schioccate le dita (In base all’ordine A, E, I, O, U).