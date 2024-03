GF, Anita: social furiosi per lo smacco a Perla: “Nemmeno all’asilo”

A quanto pare il post Grande Fratello sta regalando più dinamiche di sei mesi di programma.

Anita Olivieri cancella dai social Perla Vatiero e i fan attaccano la fidanzata di Alessio Falsone, accusandola di aver usato Perla per strategia.

La festa tra ex coinquilini doveva essere una reunion felice e invece sembra proprio che siano volati coltelli!

Tra Federico e Alessio che si prendono a parole e i grandi assenti Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, è evidente che non è bastato finire la competizione per spegnere i malumori.

Ma Anita Olivieri ha deciso di stupire tutti con un colpo di coda inaspettato: la bionda romana ha infatti smesso di seguire la vincitrice Perla subito dopo la festa. Come mai questo gesto?

Beh, la risposta sembrerebbe evidente: Anita ha usato Perla per andare avanti nel programma, sfruttando la rivalità con Beatrice per farsi amica la futura vincitrice e poi scaricarla una volta terminato il programma.

I fan condannano Anita: ”Ecco chi sei veramente”

È bastato pochissimo per far andare su tutte le furie i fan di Perla, che, come abbiamo visto durante la finale, sanno essere compatti e molto forti. Ma non solo i fan della Vatiero si sono risentiti, pure chi aveva visto in Anita una concorrente valida ha deciso di cambiare strada già prima del gesto social.

‘Sui cadaveri dei leoni banchettano i cani’

così hanno commentato alcuni utenti di X nei riguardi del comportamento di Anita durante la finale.

Quando Alfonso Signorini ha dichiarato Perla vincitrice, Anita (e il gruppetto di Maddaloni che aveva puntato tutto contro Beatrice Luzzi) si sarebbe mostrata molto più felice del secondo posto della nemica giurata, che della vittoria dell’amica. Hanno addirittura tirato fuori la finale del GF dello scorso anno, in cui Antonella Fiordelisi aveva esultato per la sconfitta di Oriana Marzoli più che per la vittoria di Nikita Pelizon.

Gioire per la “sconfitta” di una nemica e non per la vittoria di un’ “amica”… VE LO INSEGNANO LE BIMBE DELL’ ASILO:#grandefratello pic.twitter.com/WhwaCgZMjL — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) March 26, 2024

Povera Perla: già non è riuscita a fare un Grande Fratello individuale. Il suo percorso è stato tenuto in considerazione solo grazie alla sua non-storia con Mirko. Adesso che pensava di aver trovato un’alleata in Anita, questa la scarica.

Dopotutto la funzione di Perla era solo quella di sconfiggere Beatrice e, ora che c’è riuscita, Anita ha pensato bene di abbandonare la nave.

”Ecco chi è veramente Anita” tuona il popolo del web ”degna fidanzata di uno che fa di cognome Falsone”.

anita smette di seguire perla, non era lei che faceva le giravolte per la sua vittoria?

ah no, a lei interessava solo che non vincesse beatrice#grandefratello pic.twitter.com/zAunzLPq6r — alessia 🍷☁️ (@alebohred) March 27, 2024

Chissà come e se risponderà Perla Vatiero una volta scoperto il tradimento della sua alleata più fedele.

Se la loro amicizia funzionerà oltre i social o se è tutto finito, una volta sconfitto il nemico comune.