GF, aria tesa alla festa di ieri: Federico coinvolto, lo scoop

Nella serata di ieri gli ex concorrenti del Grande Fratello 17 si sono ritrovati in un locale a Roma per festeggiare la fine di questa edizione. Hanno preso parte all’evento diversi ex gieffini e anche Rebecca Staffelli. Chi ha presenziato al party ha condiviso su Instagram foto e video che ritraevano tutti felici e spensierati. Pare, però, che ci sia stata una certa tensione tra due ex gieffini. Questi sarebbero Federico Massaro e Alessio Falsone.

A riportare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza su Instagram. L’esperto di gossip, racconta che ci sarebbe stata un’atmosfera tesa tra Federico e un altro ex concorrente. Quest’ultimo dovrebbe essere Alessio. Venza, però, non ne è certo in quanto foto e video ritraggono Falsone sempre in compagnia di Anita Olivieri, per i fatti suoi. Ma a parte ciò che mostrano i filmati che stanno facendo il giro dei social, potrebbe esserci stato altro per Alessio.

Non si sa neppure il motivo che avrebbe scatenato queste tensioni tra i due ex concorrenti del GF. Dopo la rissa sfiorata tra Massimiliano Varrese e Joshua Rossetti dopo la finale, ecco che arriva questa indiscrezione che parla di aria tesa. Già dentro la Casa di Cinecittà c’era stato un forte scontro tra Federico e Alessio.

La reazione di Falsone era stata fortissima e, sebbene fosse arrivata la richiesta da parte del pubblico di squalificarlo, poi tutto era tornato alla calma. Tra i due ex gieffini, dopo essersi ritrovati alla rimpatriata di ieri sera, potrebbero essere tornati alla luce i vecchi attriti.

Festa del Grande Fratello: chi c’era e chi no

La maggior parte degli ex gieffini hanno preso parte a questa festa. Non sono mancati all’appello Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i quali sono apparsi innamorati e affiatati dopo la vittoria ottenuta nella finale. Presenti anche le altre coppie composte da Anita e Alessio, Letizia e Paolo, Greta e Sergio.

E ancora hanno preso parte alla festa, oltre Federico, Fiordaliso, Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Grecia Colmenares, Angelica Baraldi, Ciro Petrone, Valentina, Claudio Roma, Marco Fortunati e Lorenzo Remotti. A far rumore è l’assenza di Beatrice Luzzi, che non è passata inosservata agli occhi dei suoi fan.

Dopo la mancata vittoria, la grande protagonista di questa edizione del GF si è diretta a Milano per rilasciare la sua intervista a Verissimo. Pare, dunque, che sia questo il motivo per cui non ha preso parte alla festa. Tra gli assenti sono stati segnalati anche Massimiliano Varrese e Alex Schwazer.